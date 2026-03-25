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Boris Boden
25. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Oppo stellt den Falter ohne Falte vor

Mit dem Find N6 bringt Oppo ein neues Falt-Smartphone, bei dem die Falte auf dem inneren Display praktisch verschwunden ist. Auch die restliche technische Ausstattung ist beeindruckend.
© Oppo

Oppo hat sein neues Falt-Smartphone Find N6 jetzt offiziell vorgestellt. Leider ist es vorerst nur für den chinesischen Heimatmarkt und einige asiatische Länder zu Preisen ab umgerechnet knapp 1.300 Euro bestimmt. Ein Start in Europa und der Schweiz ist aktuell offenbar nicht geplant.

Dabei bietet das Booktype-Foldable viel Hightech. Mit viel Aufwand im Produktionsverfahren und beim verwendeten Glas hat Oppo es geschafft, die für diese Produkte typische Falte an der Klappstelle des 8,1 Zoll grossen Innendisplays zu eliminieren. Das vordere Display bietet 6,6 Zoll Diagonale. Zudem ist das Gehäuse jetzt gemäss den Normen IP58´und IP59 vor Staub und Wasser geschützt.

Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon Elite 8 Gen 5 zum Einsatz, der von 12 oder 16 GB RAM unterstützt wird. Für Daten stehen 256, 512 oder 1.024 GB zur Auswahl. Der 6.000-mAh-Akku kann mit 80 Watt per Kabel und 50 Watt drahtlos geladen werden. Die rückwärtige Dreifachkamera, bei deren Entwicklung Hasselblad geholfen hat, hat eine 200-Megapxiel-Hauptlinse, einen 50-Megapixel-Ultraweitwinkel und einen dreifachen optischen Zoom mit 50 Megapixeln. In beiden Displays gibt es eine 20-Megapixel-Selfiecam.

Das Oppo Find N6 startet mit Android 16 und ColorOS 16, wobei 5 Jahre Betriebssystem-Upgrades und 6 Jahre Sicherheitsupdates versprochen werden. 

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