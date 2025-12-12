PCtipp 1/2026: mit diesen Themen ab dem 12. Dezember 2025 am Kiosk erhältlich

VPN: So hilft es wirklich

Mit einem Virtual Private Network (VPN) surfen Sie sicherer und anonym. Wir erklären, was ein VPN kann, wann sein Einsatz sinnvoll ist und was es dabei zu beachten gibt.

Druckerprobleme lösen

Auch wenn wir heute nicht mehr so viel drucken, verzichten können wir da­rauf nicht. Umso wichtiger ist es, dass der Drucker auch problemlos funktioniert. Mit unserem Workshop vermeiden Sie Druckerprobleme.