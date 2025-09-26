PCtipp 10/2025: mit diesen Themen ab dem 26. September 2025 am Kiosk erhältlich

Tower-PCs im Härtetest

Tower-PCs sind das Nonplusultra für leistungshungrige Anwendungen. Zudem lassen sie sich im Gegensatz zu Notebooks einfach erweitern und aufrüsten. Wir testen die neusten Modelle bezüglich Leistung, Ausstattung, Ergonomie und Preis/Leistung.

Pflanzen per App bestimmen

Wie oft trifft man im Garten beim Spazieren oder Wandern auf Pflanzen, die man nicht kennt? Dank App lassen sich diese relativ einfach bestimmen; es genügt, sie mit der Handy-Kamera zu erfassen. Wir zeigen, wie das geht.