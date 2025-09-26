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Sascha Zäch
26. Sep 2025
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 10/2025: mit diesen Themen ab dem 26. September 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 10/2025 ab dem 26. September 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch online.

PCtipp 10/2025

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 26. September 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 10/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp: 

Kein Ärger mit Passwörtern

Trotz Fingerscannern, Gesichtserkennung und neueren Technologien wie Passkeys kommen wir um Passwörter nicht herum. Wenn man auf die Sicherheit achtet und starke Kennwörter mit acht oder mehr Zeichen, Gross- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen wählt, wird das Merken schwierig. Hier hilft ein Passwortmanager. Wir zeigen unsere Favoriten und geben zusätzliche hilfreiche Praxistipps.

© Quelle:Shutterstock.com

Tower-PCs im Härtetest

Tower-PCs sind das Nonplusultra für leistungshungrige Anwendungen. Zudem lassen sie sich im Gegensatz zu Notebooks einfach erweitern und aufrüsten. Wir testen die neusten Modelle bezüglich Leistung, Ausstattung, Ergonomie und Preis/Leistung.

Pflanzen per App bestimmen

Wie oft trifft man im Garten beim Spazieren oder Wandern auf Pflanzen, die man nicht kennt? Dank App lassen sich diese relativ einfach bestimmen; es genügt, sie mit der Handy-Kamera zu erfassen. Wir zeigen, wie das geht.

© Quelle: Shutterstock.com

Der grosse Audioguide

Hier gibt es was auf die Ohren: Der PCtipp-Kaufratgeber verrät Ihnen, was es bei der Wahl von Kopfhörern, smarten Lautsprechern und Soundbars zu beachten gilt und gibt zudem konkrete Produktempfehlungen.

Der USB-Werkzeugkoffer

Ob Office-Suite, Virenscanner, Musik-Player oder PC-Analyse-Tool – mit unserem Workshop stellen Sie einen USB-Stick zusammen, der alle überlebenswichtigen Tools für den digitalen Alltag bereithält. So haben Sie alle wichtigen Anwendungen immer dabei.

© Quelle: Shutterstock.com

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