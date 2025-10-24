In eigener Sache
PCtipp 11/2025: mit diesen Themen ab dem 24. Oktober 2025 am Kiosk erhältlich
Ab dem 24. Oktober 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 11/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Kostenlose Tools von Microsoft
Praktische Software muss nicht teuer sein: Aus dem Hause Microsoft gibt es eine ganze Reihe Anwendungen, die nicht nur gratis, sondern auch sehr gut sind. Wir präsentieren die Tools, die Ihrem Computer einen wirklichen Mehrwert spendieren – von kostenlosen Varianten von Microsoft Office über wertvolle Sicherheitsprogramme bis hin zu Produktivitäts-Apps.
Webseiten ganz einfach erstellen
Dank praktischer Webseiten-Baukästen muss man heute zum Erstellen von Websites nicht mehr programmieren können. Die Tools ermöglichen es, eine Homepage per Klick zu gestalten und ins Internet zu stellen. Wir nehmen diese Anwendungen unter die Lupe.
Fakeshops erkennen
Leider tummeln sich im Internet nebst vielen seriösen Anbietern auch schwarze Schafe, die mit falschen oder unseriösen Shops Schindluder treiben. Wir geben wichtige Tipps, wie Sie solche Shops erkennen und meiden.
Smartes Autofahren
Die meisten Autos können sich mittlerweile direkt mit Android- oder iOS-Geräten verbinden und deren Inhalte auf Displays anzeigen. Wir verraten, was es dazu braucht, wie es geht und wo der Nutzen liegt.
Alles für ein sicheres Zuhause
Heute gibt es viele hilfreiche Hardware, mit der Sie Ihr Zuhause sicherer machen. In unserer Kaufberatung erfahren Sie alles Wissenswerte zu Sicherheitskameras, smarten Türschlössern, Bewegungsmeldern, Rauchmeldern und Fenster-/Türkontakten.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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