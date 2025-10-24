PCtipp 11/2025: mit diesen Themen ab dem 24. Oktober 2025 am Kiosk erhältlich

Webseiten ganz einfach erstellen

Dank praktischer Webseiten-Baukästen muss man heute zum Erstellen von Websites nicht mehr programmieren können. Die Tools ermöglichen es, eine Homepage per Klick zu gestalten und ins Internet zu stellen. Wir nehmen diese Anwendungen unter die Lupe.

Fakeshops erkennen

Leider tummeln sich im Internet nebst vielen seriösen Anbietern auch schwarze Schafe, die mit falschen oder unseriösen Shops Schindluder treiben. Wir geben wichtige Tipps, wie Sie solche Shops erkennen und meiden.