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Sascha Zäch
24. Okt 2025
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 11/2025: mit diesen Themen ab dem 24. Oktober 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 11/2025 ab dem 24. Oktober 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.Das Epaper ist auch online.

PCtipp 11/2025

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 24. Oktober 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 11/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp: 

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Kostenlose Tools von Microsoft

Praktische Software muss nicht teuer sein: Aus dem Hause Microsoft gibt es eine ganze Reihe Anwendungen, die nicht nur gratis, sondern auch sehr gut sind. Wir präsentieren die Tools, die Ihrem Computer einen wirklichen Mehrwert spendieren – von kostenlosen Varianten von Microsoft Office über wertvolle Sicherheitsprogramme bis hin zu Produktivitäts-Apps.

© Quelle:ChatGPT

Webseiten ganz einfach erstellen

Dank praktischer Webseiten-Baukästen muss man heute zum Erstellen von Websites nicht mehr programmieren können. Die Tools ermöglichen es, eine Homepage per Klick zu gestalten und ins Internet zu stellen. Wir nehmen diese Anwendungen unter die Lupe.

Fakeshops erkennen

Leider tummeln sich im Internet nebst vielen seriösen Anbietern auch schwarze Schafe, die mit falschen oder unseriösen Shops Schindluder treiben. Wir geben wichtige Tipps, wie Sie solche Shops erkennen und meiden.

© Quelle: Shutterstock.com

Smartes Autofahren

Die meisten Autos können sich mittlerweile direkt mit Android- oder iOS-Geräten verbinden und deren Inhalte auf Displays anzeigen. Wir verraten, was es dazu braucht, wie es geht und wo der Nutzen liegt.

Alles für ein sicheres Zuhause

Heute gibt es viele hilfreiche Hardware, mit der Sie Ihr Zuhause sicherer machen. In unserer Kaufberatung erfahren Sie alles Wissens­werte zu Sicherheitskameras, smarten Türschlössern, Bewegungsmeldern, Rauchmeldern und Fenster-/Türkontakten.

© Quelle: Shutterstock.com

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