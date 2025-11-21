In eigener Sache
PCtipp 12/2025: mit diesen Themen ab dem 21. November 2025 am Kiosk erhältlich
Ab dem 21. November 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 12/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Die 100 besten Produkte des Jahres
Die PCtipp-Redaktion testet jedes Jahr Hunderte neue Produkte – vom traditionellen Desktop-PC über Fernseher bis zum Smartphone und zur Sicherheits-Software. Ende des Jahres ist es an der Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen: Wir küren die 100 besten Produkte in insgesamt 20 Kategorien. Ob das stärkste Notebook, ein günstiges, aber gutes Handy, das schönste Fotobuch, die schärfste Kamera oder der schnellste WLAN-Router: Dank PCtipp fällt der Kaufentscheid leicht – auch in Hinblick auf Weihnachten.
Internettempo steigern
Es ist frustrierend, wenn Webseiten nur langsam laden, Bilder erst mit einiger Verzögerung erscheinen, Streams ruckeln und Downloads ewig dauern. Der PCtipp erklärt, wie Sie Ihre Internetgeschwindigkeit richtig messen und gibt Tipps zur Abhilfe.
Energie sparen
Mit einfachen Tipps können Laptop-Nutzer die Akkulaufzeit ihres Rechners verlängern. Damit sparen sie Energie und schliesslich auch Geld. Microsofts Windows stellt alle notwendigen Funktionen bereit.
Streaming-Guide
In der Schweiz sind seit dem Start von Netflix immer mehr neue Video-Streaming-Anbieter auf den Markt gedrängt. Wir bieten eine aktuelle Übersicht zu den wichtigsten Plattformen, die Sie hierzulande nutzen können.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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