PCtipp 12/2025: mit diesen Themen ab dem 21. November 2025 am Kiosk erhältlich

Die 100 besten Produkte des Jahres

Die PCtipp-Redaktion testet jedes Jahr Hunderte neue Produkte – vom traditionellen Desktop-PC über Fernseher bis zum Smartphone und zur Sicherheits-Software. Ende des Jahres ist es an der Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen: Wir küren die 100 besten Produkte in insgesamt 20 Kategorien. Ob das stärkste Notebook, ein günstiges, aber gutes Handy, das schönste Fotobuch, die schärfste Kamera oder der schnellste WLAN-Router: Dank PCtipp fällt der Kaufentscheid leicht – auch in Hinblick auf Weihnachten.