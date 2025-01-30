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Sascha Zäch
30. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 2/2025: mit diesen Themen ab dem 31. Januar 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 2/2025 ab dem 31. Januar 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist bereits online.

PCtipp 2/2025

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 31. Januar 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 2/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Das verborgene Netzwerk

Das Internet besteht aus mehreren Komponenten. Normalerweise bewegen wir uns im «Clear Web», wo wir shoppen, uns mit anderen austauschen, Nachrichtenportale abrufen oder YouTube-Videos schauen. Es gibt allerdings auch einen verborgenen Bereich im Internet: das «Darknet». Hierhin gelangt man nicht auf herkömmliche Weise. Die Kommunikation ist verschlüsselt, die Nutzer sind anonym. Wir bringen Licht ins Dunkel und zeigen die Vor- und Nachteile sowie die Gefahren des Darknets.

© Quelle:Shutterstock.com

«Rohe» Fotos

Viele kennen Fotoformate wie JPEG, GIF, PNG oder TIFF. Wer das Optimum aus seinen Aufnahmen holen will, setzt allerdings besser auf die RAW-Fotografie – nackte, unbearbeitete Fotos. Lesen Sie, was es dazu alles braucht und wie Sie am besten mit RAW-Fotos umgehen.

© Quelle: Shutterstock.com

Die besten TVs

Auf dem TV-Markt kämpfen Technologen wie OLED, Mini-LED und LCD gegeneinander. Wir erklären die Unterschiede und testen die aktuellen Modelle.

Alternative für WordPad

Microsoft sagt seinem Textverarbeitungsprogramm WordPad tschüss. In einer der kommenden Windows-Versionen wird das Tool ausgemistet. Doch wir wissen, wie Sie WordPad weiterhin nutzen können und geben Tipps für die besten Alternativen.

Doppelt nützlich

Ein Convertible ist sowohl Notebook als auch Tablet. Damit haben Anwender gleich zwei Geräte in einem. Im PCtipp-Testcenter müssen die jüngsten Geräte zeigen, ob sie bezüglich Preis, Leistung und Qualität überzeugen.

© Quelle: Shutterstock.com

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