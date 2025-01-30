PCtipp 2/2025: mit diesen Themen ab dem 31. Januar 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 31. Januar 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 2/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Das verborgene Netzwerk

Das Internet besteht aus mehreren Komponenten. Normalerweise bewegen wir uns im «Clear Web», wo wir shoppen, uns mit anderen austauschen, Nachrichtenportale abrufen oder YouTube-Videos schauen. Es gibt allerdings auch einen verborgenen Bereich im Internet: das «Darknet». Hierhin gelangt man nicht auf herkömmliche Weise. Die Kommunikation ist verschlüsselt, die Nutzer sind anonym. Wir bringen Licht ins Dunkel und zeigen die Vor- und Nachteile sowie die Gefahren des Darknets.