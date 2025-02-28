PCtipp 3/2025: mit diesen Themen ab dem 28. Februar 2025 am Kiosk erhältlich

Phishing effizient erkennen

Phishing gibt es in vielen Varianten. Das Ziel ist immer dasselbe: Die Nutzer mittels gefälschter E-Mails, Social-Media-Posts, Web­sites oder anderer Betrügereien zur Herausgabe heikler Daten zu bringen. Der PCtipp zeigt die verschiedenen Angriffsmethoden und gibt wichtige Tipps zum Schutz.

Nützliche Helfer für Windows

Holen Sie noch mehr aus Windows heraus. Mit den kostenlosen Microsoft PowerToys erhalten Sie eine ganze Sammlung an nützlichen Hilfswerkzeugen für das Betriebssystem. Optimieren Sie die Zwischenablage, verbessern Sie das Fenstermanagement, verwalten Sie den Energieverbrauch und machen Sie den Windows-Explorer komfortabler. Dies und noch mehr bieten die PowerToys. Wir erklären, wie Sie diese installieren und geben viele praktische Tipps zum Umgang mit dieser hilfreichen Werkzeugsammlung.