In eigener Sache
PCtipp 3/2025: mit diesen Themen ab dem 28. Februar 2025 am Kiosk erhältlich
Ab dem 28. Februar 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 3/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Phishing effizient erkennen
Phishing gibt es in vielen Varianten. Das Ziel ist immer dasselbe: Die Nutzer mittels gefälschter E-Mails, Social-Media-Posts, Websites oder anderer Betrügereien zur Herausgabe heikler Daten zu bringen. Der PCtipp zeigt die verschiedenen Angriffsmethoden und gibt wichtige Tipps zum Schutz.
Nützliche Helfer für Windows
Holen Sie noch mehr aus Windows heraus. Mit den kostenlosen Microsoft PowerToys erhalten Sie eine ganze Sammlung an nützlichen Hilfswerkzeugen für das Betriebssystem. Optimieren Sie die Zwischenablage, verbessern Sie das Fenstermanagement, verwalten Sie den Energieverbrauch und machen Sie den Windows-Explorer komfortabler. Dies und noch mehr bieten die PowerToys. Wir erklären, wie Sie diese installieren und geben viele praktische Tipps zum Umgang mit dieser hilfreichen Werkzeugsammlung.
Firefox – 10 × besser
Mozillas Firefox-Webbrowser gehört noch immer zu den besten Surfprogrammen. Mittels Add-on lässt er sich zudem um zahlreiche Funktionen erweitern. Wir haben für Sie die zehn besten Add-ons herausgesucht, die Firefox noch sicherer, komfortabler und nützlicher machen.
Die besten Tipps für YouTube
Das Videoportal YouTube bietet einen unendlichen Schatz an Videos. Doch es kann noch viel mehr, als nur Clips wiederzugeben. Lesen Sie, wie Sie YouTube ideal nutzen.
Schnelles Netz
Wer eine grosse Wohnung oder ein ganzes Haus mit schnellem WLAN versorgen will, greift am besten zu einem Mesh-System. Wir haben die neusten Mesh-Geräte ausgiebig auf Tempo und Nutzerfreundlichkeit getestet.
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