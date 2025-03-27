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Sascha Zäch
27. Mär 2025
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 4/2025: mit diesen Themen ab dem 28. März 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 4/2025 ab dem 28. März 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Natürlich gibt es das Heft auch als Epaper.

PCtipp 4/2025

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 28. März 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 4/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Backups – einfach und sicher

Wir horten immer mehr Daten: Fotos, Musik, Passwörter, Dokumente … ein Verlust wäre für viele Nutzerinnen und Nutzer verheerend. Deshalb sind Backups elementar. Zwar werden mittlerweile dank Cloud viele Inhalte automatisch gesichert. Doch Clouds können gehackt werden. Funktioniert der Onlinezugriff nicht, sind diese Daten zudem verloren. Deshalb lohnen sich für besonders wichtige Files noch immer lokale Backups. Unser Ratgeber zeigt, wie Sie in ganz einfachen Schritten alle Ihre wertvollen Inhalte sichern.

© Quelle: Shutterstock.com

Kostenlose PDF-Tools

PDF-Dateien haben viele Vorteile: Sie sehen überall gleich aus, sie lassen sich auf jedem Computer und Handy öffnen und sie können nicht so einfach manipuliert werden. Wir vergleichen die besten Gratis-Tools zum Erstellen und Bearbeiten von PDFs.

© Quelle:Shutterstock.com

E-Antriebstechniken im Vergleich

Ob im Auto, Motorrad, Velo oder Scooter – elektronische Antriebe boomen. Doch welche Technologie ist die beste? Der PCtipp informiert über die wichtigsten E-Antriebstechnologien und zeigt deren Vor- und Nachteile.

Mehr Sicherheit für Windows

Windows ist das beliebteste Betriebssystem und damit das beliebteste Ziel von Cybergaunern. Deshalb ist hier der Schutz besonders wichtig. Wir geben Tipps, wie Sie Ihren PC oder Ihr Notebook gegen Angreifer abriegeln.

Smarte Geräte für daheim

Es gibt viele nützliche, smarte Geräte für das eigene Heim – vom automatischen Türschloss über Wetterstationen bis hin zu Sicherheitskameras und Temperaturreglern. Unsere Kaufberatung bietet eine Übersicht über die cleversten Helfer.

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