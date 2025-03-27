PCtipp 4/2025: mit diesen Themen ab dem 28. März 2025 am Kiosk erhältlich

E-Antriebstechniken im Vergleich

Ob im Auto, Motorrad, Velo oder Scooter – elektronische Antriebe boomen. Doch welche Technologie ist die beste? Der PCtipp informiert über die wichtigsten E-Antriebstechnologien und zeigt deren Vor- und Nachteile.

Mehr Sicherheit für Windows

Windows ist das beliebteste Betriebssystem und damit das beliebteste Ziel von Cybergaunern. Deshalb ist hier der Schutz besonders wichtig. Wir geben Tipps, wie Sie Ihren PC oder Ihr Notebook gegen Angreifer abriegeln.

Smarte Geräte für daheim

Es gibt viele nützliche, smarte Geräte für das eigene Heim – vom automatischen Türschloss über Wetterstationen bis hin zu Sicherheitskameras und Temperaturreglern. Unsere Kaufberatung bietet eine Übersicht über die cleversten Helfer.