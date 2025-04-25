PCtipp 5/2025: mit diesen Themen ab dem 25. April 2025 am Kiosk erhältlich

Windows-PC neu einrichten

Einmal muss jeder PC-Nutzer seinen Computer neu einrichten. Wir unterstützen Sie dabei und zeigen die wichtigsten Schritte im Detail, damit Ihr Rechner von Anfang an optimal läuft.

Die besten Multifunktionsgeräte

Sie drucken, scannen und kopieren – die Multi­funktionsgeräte. Es gibt Modelle mit Laser- und solche mit Tintentechnik. PCtipp erklärt, welches sich für wen am besten eignet und stellt seine aktuellen Favoriten vor.