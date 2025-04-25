In eigener Sache
PCtipp 5/2025: mit diesen Themen ab dem 25. April 2025 am Kiosk erhältlich
Ab dem 25. April 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 5/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Smartphone: Virenschutz oder nicht?
Bei Windows-PCs ist es klar: Ein guter Virenschutz ist Pflicht. Zu gross und zu vielfältig sind die Bedrohungen. Doch wie steht es mit dem Smartphone? Wann und bei welchen mobilen Systemen ist eine Sicherheits-Suite überhaupt sinnvoll?
Windows-PC neu einrichten
Einmal muss jeder PC-Nutzer seinen Computer neu einrichten. Wir unterstützen Sie dabei und zeigen die wichtigsten Schritte im Detail, damit Ihr Rechner von Anfang an optimal läuft.
Die besten Multifunktionsgeräte
Sie drucken, scannen und kopieren – die Multifunktionsgeräte. Es gibt Modelle mit Laser- und solche mit Tintentechnik. PCtipp erklärt, welches sich für wen am besten eignet und stellt seine aktuellen Favoriten vor.
Der grosse Handy-Kaufratgeber
Ein Smartphone hat und braucht heute fast jeder. Doch welches Gerät ist für Sie ideal? Ein High-End-Modell oder ein gutes Mittelklasse-Handy? Mit unserem Kaufratgeber finden Sie das perfekte Smartphone.
Schluss mit Spam
Unerwünschte Werbe- und Schädlingsmails sind auch 2025 an der Tagesordnung. Sie sind nicht nur nervig, sondern auch ein Risiko. Wir helfen Ihnen beim Erkennen, woher solche Spam-Mails genau stammen und wie gefährlich diese sind.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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