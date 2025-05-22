PCtipp 6/2025: mit diesen Themen ab dem 23. Mai 2025 am Kiosk erhältlich

Der virtuelle PC

Virtuelle PCs sind praktisch, um Programme zu testen oder einfach mit anderen Betriebssystemen oder Konfigurationen zu arbeiten. Unser Ratgeber erklärt, wie Sie einen virtuellen PC einrichten und nutzen.

Perfekter Kontoschutz

Mittels Multi-Faktor-Authentifizierung (kurz MFA) sichern Sie Ihre Log-ins mit einer zusätzlichen Schutzebene ab. Wir zeigen, wie Sie die wichtigsten Dienste per MFA absichern.