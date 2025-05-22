In eigener Sache
PCtipp 6/2025: mit diesen Themen ab dem 23. Mai 2025 am Kiosk erhältlich
Ab dem 23. Mai 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 6/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Alles gut sichtbar
Mit der zunehmend hohen Auflösung von PC-Bildschirmen werden Texte und Menüs zwar schärfer, aber die Schriften kleiner und schlechter lesbar. Doch Windows bietet gute Möglichkeiten, um die Inhalte des Betriebssystems und von Programmen optimal auf das eigene Auge anzupassen. Mit unseren Tipps machen Sie alle Menüs und Texte exakt so gross, dass Sie optimal und ohne Anstrengung für Sie lesbar sind.
Der virtuelle PC
Virtuelle PCs sind praktisch, um Programme zu testen oder einfach mit anderen Betriebssystemen oder Konfigurationen zu arbeiten. Unser Ratgeber erklärt, wie Sie einen virtuellen PC einrichten und nutzen.
Perfekter Kontoschutz
Mittels Multi-Faktor-Authentifizierung (kurz MFA) sichern Sie Ihre Log-ins mit einer zusätzlichen Schutzebene ab. Wir zeigen, wie Sie die wichtigsten Dienste per MFA absichern.
Hier stimmt der Support
Eine Website zu erstellen und zu betreiben ist das Eine. Genauso zentral ist der Support des Hosting-Anbieters, wenn es zu technischen Problemen oder Ausfällen kommt. Wir vergleichen die Supportleistungen der grössten Schweizer Hosting-Provider.
Onlineshops im Härtetest
Onlineshopping boomt wie nie zuvor. Doch welche Anbieter überzeugen am meisten bei Vielfalt, Benutzerfreundlichkeit, Lieferfristen und Kulanz? Der grosse Test.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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