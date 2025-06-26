PCtipp 7/2025: mit diesen Themen ab dem 27. Juni 2025 am Kiosk erhältlich

Bildbearbeitung zum Nulltarif

Bildbearbeitung am PC muss nicht teuer sein. Es gibt eine ganze Reihe von kostenlosen Fotoprogrammen, die es teils sogar mit gestandenen Tools wie Photoshop aufnehmen können. Wir vergleichen die wichtigsten und erklären deren Vor- und Nachteile.

Roaming ohne Stress

Die Sommerferien nahen in grossen Schritten und damit die Roaming-Zeit. Noch immer sind Anrufe und Datentransfers im Ausland viel teurer als in der Schweiz. Unser Roaming-Guide hilft, Kostenärger zu vermeiden.