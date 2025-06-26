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Sascha Zäch
26. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 7/2025: mit diesen Themen ab dem 27. Juni 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 7/2025 ab dem 27. Juni 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Natürlich gibt es das Heft auch als Epaper.

PCtipp 7/2025

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 27. Juni 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 7/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Mehr Sicherheit beim Surfen

Beim Surfen mit dem Webbrowser ist die Sicherheit besonders wichtig. Denn im Internet tummeln sich zahlreiche Gefahren. Mittels Browser-Add-ons lassen sich Surfboliden wie Mozilla Firefox, Google Chrome und Microsoft Edge glücklicherweise gegen viele Bedrohungen rüsten. Wir stellen die wichtigsten Sicherheitserweiterungen für die gängigen Webbrowser vor und geben praktische Tipps zu deren Nutzung.

© Quelle:Shutterstock.com

Bildbearbeitung zum Nulltarif

Bildbearbeitung am PC muss nicht teuer sein. Es gibt eine ganze Reihe von kostenlosen Fotoprogrammen, die es teils sogar mit gestandenen Tools wie Photoshop aufnehmen können. Wir vergleichen die wichtigsten und erklären deren Vor- und Nachteile.

Roaming ohne Stress

Die Sommerferien nahen in grossen Schritten und damit die Roaming-Zeit. Noch immer sind Anrufe und Datentransfers im Ausland viel teurer als in der Schweiz. Unser Roaming-Guide hilft, Kostenärger zu vermeiden.

© Quelle: Shutterstock.com

Die perfekte Kamera

Wer Fotografie in all ihren Facetten ausreizen möchte, ist mit einer echten Kamera besser bedient als mit dem Smartphone. Der PCtipp hilft bei der Wahl der idealen Kamera, damit Sie die Fotografie optimal geniessen können.

© Quelle: Shutterstock.com

Alles zur SBB-App

Die SBB-App für Smartphones ist Fahrplan, Reiseratgeber, Ticketautomat und noch vieles mehr. Wir erklären, was die Anwendung alles kann und geben allerhand Tipps, mit denen Sie von den zahlreichen Funktionen richtig profitieren können.

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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