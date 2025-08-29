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Sascha Zäch
29. Aug 2025
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 9/2025: mit diesen Themen ab dem 29. August 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 9/2025 ab dem 29. August 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch online.

PCtipp 9/2025

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 29. August 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 9/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp: 

Kinderschutz im Internet

Heute kommen Kinder schon in sehr jungem Alter mit dem Internet in Kontakt. Das Netz birgt jedoch viele Inhalte, die für Jugendliche ungeeignet oder sogar gefährlich sind. Hinzu kommen Bedrohungen durch Cyberkriminelle. In unserem Praxisratgeber er­fahren Sie, wie Sie Ihre Kinder im Internet richtig begleiten und schützen. Dabei helfen Ihnen nicht nur elementare Tipps, sondern auch nützliche Anwendungen.

© Quelle:Shutterstock.com

So gelingt der Multiboot-USB-Stick

Ein bootbarer USB-Stick ist praktisch, um ein System zu reparieren, einen verseuchten PC zu reinigen oder die wichtigsten Programme unterwegs dabei zu haben. Mit unserem Workshop erstellen Sie ganz einfach einen USB-Stick mit verschiedenen Betriebssystemen für die genannten Aufgaben

Videos mit KI erstellen

KI-Anwendungen können nicht nur Fragen beantworten, Musik komponieren oder Fotos bearbeiten, mittlerweile gibt es sogar Werkzeuge, die beeindruckende Videos mit wenigen Texteingaben erstellen. Eine Übersicht.

© Quelle: Shutterstock.com

Kaufratgeber: Peripherie

Ob Maus, Tastatur, Webcam, Headset oder Gamepad: Unser Kaufratgeber hilft Ihnen bei der Wahl der besten Computerperipherie für Ihre Bedürfnisse.

© Quelle: Shutterstock.com

Die besten KI-Notebooks

Notebooks werden immer leistungsstärker und können dank Fortschritten in der KI-Technologie mit langen Akkulaufzeiten und weiteren hilfreichen Features aufwarten. Wir testen die besten aktuellen Laptops mit praktischer künstlicher Intelligenz.

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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