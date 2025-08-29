PCtipp 9/2025: mit diesen Themen ab dem 29. August 2025 am Kiosk erhältlich

So gelingt der Multiboot-USB-Stick

Ein bootbarer USB-Stick ist praktisch, um ein System zu reparieren, einen verseuchten PC zu reinigen oder die wichtigsten Programme unterwegs dabei zu haben. Mit unserem Workshop erstellen Sie ganz einfach einen USB-Stick mit verschiedenen Betriebssystemen für die genannten Aufgaben

Videos mit KI erstellen

KI-Anwendungen können nicht nur Fragen beantworten, Musik komponieren oder Fotos bearbeiten, mittlerweile gibt es sogar Werkzeuge, die beeindruckende Videos mit wenigen Texteingaben erstellen. Eine Übersicht.