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Patrick Hediger
9. Sep 2024
Lesedauer 2 Min.

Rückblick

PCtipp auf der IFA 2024 - unsere Artikel zu neuen Produkten

Wir vom PCtipp waren in Berlin an der IFA und haben uns dort die neuen Produkte angeschaut. Hier unsere Artikel dazu und als Bonus ein Video.
© (Quelle: IFA Berlin)

Die IFA 2024 läuft noch, doch wir machen schon mal einen ersten Rückblick mit Artikeln, die wir dazu geschrieben haben. Dazu gibt es auch ein Video von zwei besonderen Produkten von Samsung sowie Lenovo.

Die Artikel in alphabetischer Reihenfolge:

Asus mit neuen Copilot+-Laptops und PCs

AVM mit Produktefeuerwerk

devolo mit drei neuen Produkten

Lenovo Yoga und IdeaPads mit neuer KI-Technologie für Privatanwender vorgestellt

Samsung baut seine KI-Welt weiter aus

TP-Link: Tiefpreisattacke für neue Smart-Home-Geräte

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