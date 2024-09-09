9. Sep 2024
Lesedauer 2 Min.
Rückblick
PCtipp auf der IFA 2024 - unsere Artikel zu neuen Produkten
Wir vom PCtipp waren in Berlin an der IFA und haben uns dort die neuen Produkte angeschaut. Hier unsere Artikel dazu und als Bonus ein Video.
Die IFA 2024 läuft noch, doch wir machen schon mal einen ersten Rückblick mit Artikeln, die wir dazu geschrieben haben. Dazu gibt es auch ein Video von zwei besonderen Produkten von Samsung sowie Lenovo.
Die Artikel in alphabetischer Reihenfolge:
Asus mit neuen Copilot+-Laptops und PCs
devolo mit drei neuen Produkten
Lenovo Yoga und IdeaPads mit neuer KI-Technologie für Privatanwender vorgestellt
Samsung baut seine KI-Welt weiter aus
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