Phishing im Zusammenhang mit Verkäufen auf Ricardo.ch

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Diesmal geht es um Betrug im Zusammenhang mit Verkäufen auf Ricardo.ch

Die Betrugsmasche

Cyberkriminelle reagieren mit gefälschten oder kompromittierten Benutzerkonten auf legitime Inserate auf Ricardo.ch und stimmen einem Kauf des angebotenen Artikels zu. Dadurch wird ein regulärer Verkaufsprozess ausgelöst.

In der Folge erhalten die Nutzenden echte E-Mails von Ricardo.ch, in welcher sie über den Verkauf informiert werden. Diese legitime Nachrichten nutzen die Betrüger gezielt aus, um Vertrauen zu schaffen.

Unmittelbar darauf versenden die Cyberkriminellen eine betrügerische E-Mail im Design von Ricardo.ch. Häufig weicht die Absenderadresse jedoch von der legitimen E-Mail-Adresse des Plattformbetreibers ab, was auf eine Fälschung hindeuten kann.

Zeitgleich kontaktieren die Täter die Betroffenen häufig über WhatsApp oder einen anderen Messenger und erkundigen sich, ob die E-Mail zur Zahlungsbestätigung eingegangen sei. Mit dieser zusätzlichen Kontaktaufnahme versuchen sie, den Eindruck eines legitimen Vorgehens zu erwecken und gezielt Druck aufzubauen.

Wird der Link in der gefälschten E-Mail geöffnet, gelangen die Betroffenen auf eine Phishing-Website, die optisch stark an die Originalseite von Ricardo.ch angelehnt ist. Danach werden sie aufgefordert, das Finanzinstitut auszuwählen, bei dem sie ihren TWINT-Account haben.

