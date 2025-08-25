Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a vorgestellt

Die "normalen" Smartphones der neuen Pixel 10 Serie haben wir in diesem Artikel vorgestellt: Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL vorgestellt

Diese sind auch jetzt schon diese Woche im Handel. Die folgenden Geräte Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a wurden ebenfalls vorgestellt, kommen aber erst im Oktober in den Handel.

Pixel 10 Pro Fold: robusteres Scharnier, grösseres Display

Parallel kommt das Pixel 10 Pro Fold, das die 9er-Generation klar übertrifft. Auffällig ist das neue Scharnier aus Aluminium in Luftfahrtqualität, das laut Google doppelt so langlebig ist wie beim Pixel 9 Pro Fold. Zudem ist das Gerät erstmals nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt – ein Novum bei Foldables.

Das Super-Actua-Flex-Display misst innen 8 Zoll, aussen 6,4 Zoll – beide mit 3.000 cd/m² Helligkeit. Durch schmalere Ränder wirkt das Aussendisplay grösser als beim Vorgänger. Zwei stossdämpfende Folien und ultradünnes Glas sollen Stürze besser abfangen.

Mit dem bisher grössten Akku in einem Google-Foldable verspricht der Hersteller über 30 Stunden Laufzeit. Geladen wird wahlweise per Kabel (50 Prozent in 30 Minuten) oder drahtlos über Qi2 mit der neuen Pixelsnap-Technik.

Auch die Kamera legt zu: Eine 48-MP-Hauptkamera ist Teil eines Dreifachsystems mit Makrofokus, Super-Resolution-Zoom bis 20-fach und speziellen Selfie-Optionen. Neu ist zudem „Sofortansicht“, bei der nach dem Aufklappen direkt eine Bildvorschau angezeigt wird.

Für Multitasking bietet das Fold den Splitscreen-Modus mit Drag-and-drop zwischen Apps. Das Gerät kommt am 9. Oktober in den Handel und startet in der Schweiz bei 1699 Franken für die 256-GB-Version, gefolgt von 1799 Franken für 512 GB und 2019 Franken für 1 TB. Damit bewegt es sich preislich auf dem Niveau des Pixel 9 Pro Fold, bietet aber deutlich robustere Hardware und längere Laufzeiten.

Mit der Pixel Watch 4 bringt Google sein bisher umfangreichstes Smartwatch-Update. Die Uhr erhält ein neu gestaltetes Gehäuse, bleibt aber in der bekannten runden Form. Auffällig ist das Actua-360-Display, das gewölbt ist, 10 Prozent mehr aktiven Bereich bietet und mit 3.000 cd/m² deutlich heller leuchtet als zuvor.

Neu ist die direkte Gemini-Integration: Ein Anheben des Handgelenks genügt, um den KI-Assistenten zu starten. Die Watch ist zudem die erste Smartwatch, die laut Google einen Pulsverlust erkennen kann.

Technisch setzt sie auf die Snapdragon W5 Gen 2-Plattform kombiniert mit einem ML-Coprocessor. Das soll 25 Prozent mehr Leistung bei halbem Energiebedarf bringen. Ein austauschbarer Akku und ein reparierbares Display machen die Uhr erstmals wartungsfreundlicher.

Die Akkulaufzeit beträgt 30 Stunden (41 mm) bzw. 40 Stunden (45 mm), im Energiesparmodus bis zu drei Tage. Mit dem Schnellladedock sind 50 Prozent Ladung in 15 Minuten möglich.

Im Bereich Gesundheit gibt es genaueres Schlaftracking, einen neuen Hauttemperatursensor, präziseres Zweifrequenz-GPS und zusätzliche Sportmodi. Auch automatisches Workout-Erkennen gehört nun dazu.

Die Preise bleiben stabil: ab 359 Franken (41 mm WLAN) bis 499 Franken (45 mm LTE). Verkaufsstart ist ebenfalls der 9. Oktober.

Pixel Buds 2a: günstiger Einstieg mit ANC

Neu vorgestellt wurden auch die Pixel Buds 2a, die erste A-Serie mit aktiver Geräuschunterdrückung. Herzstück ist der speziell für Audio entwickelte Tensor A1-Chip, der ANC mit „Silent Seal 1.5“ ermöglicht.

Die Buds sind kleiner und leichter als bisher, IP54-geschützt und mit vier Ohrpassstücken individuell anpassbar. Zwei Farben stehen zur Auswahl: Iris und Hazel.

Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu sieben Stunden mit ANC, ohne sogar doppelt so lang wie bei den Vorgängern. Mit Ladecase sind bis zu 20 Stunden drin. Der Akku des Cases ist austauschbar, Software-Updates sollen die Lebensdauer verlängern.

Auch hier zieht Gemini ein: Per Sprachbefehl lassen sich Nachrichten zusammenfassen oder Infos abfragen, ohne das Smartphone zu nutzen. Funktionen wie Audiowechsel und Schnelles Pairing sorgen für einfache Nutzung im Pixel-Ökosystem.

Die Buds 2a starten bei 129 Franken und sind ab dem 9. Oktober erhältlich.