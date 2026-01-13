Poco bringt M8-Serie mit 5G in die Mittelklasse

Mit dem Poco M8 5G und dem Poco M8 Pro 5G erweitert Poco seine M-Serie um zwei 5G-fähige Smartphones, die sich klar an preisbewusste Nutzer mit hohem Medienkonsum richten. Beide Geräte positionieren sich im unteren bis mittleren Mittelklassesegment und setzen ihren Schwerpunkt auf Displayqualität, Akkuleistung und Audiofunktionen.

Zwei Modelle, klare Abstufung

Das Poco M8 Pro 5G ist das leistungsstärkere Modell der Serie. Es verfügt über ein 6,83 Zoll grosses AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung, einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.200 Nits sowie Unterstützung für Dolby Vision und HDR10+. Für den Antrieb sorgt der Snapdragon 7s Gen 4, der laut Hersteller deutlich über dem Leistungsniveau der Vorgängergeneration liegt. Ergänzt wird dies durch ein neues Flüssigkeitskühlsystem, das vor allem bei längeren Gaming- oder Streaming-Sessions greifen soll.

Beim Akku setzt Poco auf eine 6.500-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Zelle mit 100-Watt-Schnellladen. Reverse Charging ist ebenfalls möglich. Die Kameraausstattung besteht aus einer 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung sowie einer 32-MP-Frontkamera. Videoaufnahmen sind bis 4K bei 30 fps möglich.

Das günstigere Poco M8 5G fällt kompakter und deutlich leichter aus. Es nutzt ein 6,77 Zoll grosses AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und ebenfalls sehr hoher Helligkeit. Als Prozessor kommt der Snapdragon 6 Gen 3 zum Einsatz, der klar unterhalb des Pro-Modells angesiedelt ist, für typische Alltagsanwendungen aber ausreichend Leistung liefern dürfte. Der Akku misst 5.520 mAh und unterstützt 45-Watt-Schnellladen.

Beide Modelle verfügen über Stereo-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung sowie TÜV-zertifizierte Augenschutzfunktionen. Poco hebt zudem die Robustheit hervor: Das Pro-Modell ist nach IP66/68/69 zertifiziert, das M8 5G nach IP66. Damit adressiert der Hersteller auch Nutzer, die ihr Gerät intensiver im Alltag oder outdoor einsetzen.

Softwareseitig laufen beide Smartphones mit Xiaomi HyperOS. Funktionen wie Google Gemini und „Circle to Search“ sind integriert, setzen aber eine entsprechende Google-Unterstützung voraus und dürften je nach Region unterschiedlich nutzbar sein.

Das Poco M8 Pro 5G startet regulär bei 349,90 Euro (8/256 GB) und reicht bis 399,90 Euro (12/512 GB). Das Poco M8 5G beginnt bei 269,90 Euro. Zum Marktstart bietet Poco zeitlich begrenzte Early-Bird-Preise an, die jeweils rund 40 Euro unter der UVP liegen. Die Geräte kommen wohl auch bald zu ähnlichen Preisen in die Schweiz.