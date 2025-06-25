Poco F7 kommt als Cyber Silver Edition

Poco bringt mit dem F7 ein weiteres Gerät seiner im März gestarteten F7-Serie auf den Markt. Die sogenannte Cyber Silver Edition wurde in Kooperation mit Qualcomm entwickelt und setzt mit einem auffälligen Snapdragon-Logo auf der Rückseite ein optisches Statement. Das neue Modell richtet sich – wie die gesamte Serie – vor allem an eine junge, technikbegeisterte Zielgruppe.

Im Inneren arbeitet erstmals der neue Snapdragon 8s Gen 4, der eine CPU-Architektur mit ausschliesslich Hochleistungskernen bietet. Poco spricht von einer Leistungssteigerung um mehr als 30 Prozent im Vergleich zur Vorgängergeneration. Um die Performance auch unter Last aufrechtzuerhalten, verbaut der Hersteller ein neues Kühlsystem mit grossem 3D-Dual-Channel-IceLoop, das bislang grösste seiner Art in einem Poco-Modell.

Der Akku des F7 ist mit 6.500 mAh der bislang grösste in der Serie und unterstützt 90W-Schnellladen. Damit soll das Gerät in nur 30 Minuten auf 80 Prozent geladen sein. Auch Reverse Charging mit 22,5W wird unterstützt.

Das 6,83 Zoll grosse 1,5K-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.200 Nits und nutzt PWM-Dimmung mit 3.840 Hz. TÜV-Zertifikate für Low Blue Light, Flicker Free und Circadian Friendly sollen den Bildschirm auch bei längerer Nutzung augenschonender machen.

Bei der Kamera setzt Poco auf eine 50-Megapixel-Hauptlinse (Sony IMX882) mit optischer Bildstabilisierung. Ergänzt wird das Setup um Funktionen wie Live Photo, UltraSnap und diverse Porträtmodi mit wechselbaren Brennweiten. Eine neue KI-gestützte Beautify-Funktion soll Bilder automatisch optimieren, ohne sie zu stark zu verändern.

Optisch hebt sich das Poco F7 von den bisherigen F7-Modellen ab. Die Rückseite ist von einem geometrisch-technischen Stil geprägt, dazu kommt eine neue Kamerazierleiste und eine auffällige Teilung der Rückseite durch eine goldene Linie. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit CNC-gefrästen Elementen und ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Poco nennt ausserdem eine Biegefestigkeit von bis zu 70 Kilogramm.

Mit dem virtuellen Avatar „Rydr“ führt Poco ausserdem eine neue digitale Markenfigur ein, die künftig die Verbindung zur Community stärken und die Themen Leistung und Geschwindigkeit verkörpern soll.

Das Poco F7 ist ab sofort in Schwarz, Weiss und Silber erhältlich, jeweils mit 12 GB RAM und wahlweise 256 oder 512 GB Speicher. Die UVP liegt bei 449,90 beziehungsweise 499,90 Euro.

Ob dieses Modell auch in die Schweiz kommt, ist uns bisher nicht bekannt.