Post-Kunde zahlt via App zu viel für eine Briefmarke

Wer spontan einen Brief verschickt und keine Briefmarken zuhause herumliegen hat, konnte bis vor Kurzem ein SMS an die Nummer 414 schicken und erhielt einen 12-stelligen Code, den man auf das Couvert schreibt. Schon ist der Brief frankiert und kann in einen Briefkasten eingeworfen werden. Doch die etwas angestaubte SMS-Briefmarke ging am 1. Juli 2023 nach 10 Jahren in Rente. Einer der Gründe ist, dass mit dem SMS-Dienst nur A-Post-Briefe verschickt werden konnten. Die Post argumentierte den Wechsel zudem damit, dass immer mehr Kundinnen und Kunden die Post-App verwenden und die Nachfolgelösung die Funktionen erweitert. Die Nachfolgelösung heisst DigitalStamp. Und tatsächlich kann man damit auch B-Post-Briefe frankieren sowie zum Beispiel per Twint bezahlen. Man erhält weiterhin einen Code, den man auf dem Umschlag niederschreibt. Wie Sie eine Briefmarke mit der DigitalStamp-Funktion in der App kaufen, ist in diesem Tipp erklärt.

Briefmarke via App deutlich teurer