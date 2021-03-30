PostFinance führt Bankpakete ein

Hinweis: Bislang war das Pluskonto für Private ab Fr. 25'000 Anlagevermögen kostenlos. Neu gibt es Privatkunden, die über Anlagevermögen ab Fr. 25'000.-, eine Hypothek oder eine Lebensversicherung bei PostFinance verfügen, nur noch Rabatt. Für sie reduziert sich der Bankpaketpreis um 5 Franken pro Monat. Zum Anlagevermögen zählen Fondsanlagen inkl. Vorsorgefonds, die Anlagelösungen sowie das Depotvermögen im E-Trading.

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung bietet PostFinance drei kostenlose Bankpakete an: SmartKids, SmartYoung und SmartStudents.

Option Papier: pauschale Gebühr für Papierdokumente

Wer weiterhin Papierdokumente möchte, kann dies mit der Option Papier weiterhin so handhaben. Allerdings: Dafür muss man neu in die Tasche greifen. Die Option Papier kostet neu pauschal 5 Franken pro Monat zusätzlich zum Bankpaketpreis.

Darin enthalten sind neben allen periodischen Kontoauszügen, Kreditkartenabrechnungen und dem jährlichen Zinsausweis auch die Ausführung von schriftlichen Zahlungsaufträgen im Inland sowie die Einrichtung und Anpassung von Daueraufträgen auf Papier, so die PostFinance.

Müssen Sie etwas unternehmen?

Nach eigenen Angaben teilt die PostFinance alle Privatkundinnen und -kunden gemäss ihrem bisherigen Nutzungsverhalten ein Bankpaket zu. Die Kunden werden in den nächsten Wochen mit einem persönlichen Schreiben über die Zuteilung informiert. Bis dahin müssen Kundinnen und Kunden nichts unternehmen.

Hinweis: Wer eine andere Zuteilung wünscht, kann das Bankpaket wechseln. Wer einen E-Finance-Zugang hat, kann das Bankpaket ab sofort einsehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Informationen der PostFinance zu den Bankpaketen finden Sie hier. Einen PCtipp-Kommentar zur neuen PoFi-App finden Sie über diesen Link.