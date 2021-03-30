Preiserhöhung
PostFinance führt Bankpakete ein
Die PostFinance bündelt ihre Konten und Dienstleistungen in zwei Bankpakete für Privatkunden: Smart und SmartPlus. «Mit unseren zwei neuen Bankpaketen schaffen wir mehr Transparenz für unsere Kundinnen und Kunden. Sie erhalten die für sie relevanten Produkte ab dem 1. Juli 2021 zu einem fixen monatlichen Preis», wird Sandra Lienhart, Leiterin Retail Banking von PostFinance, in einer Mitteilung zitiert.
Smart
Das Bankpaket Smart kostet fünf Franken pro Monat und umfasst Privat- und Sparkonten, die PostFinance-Card inklusive kostenlosem Bargeldbezug an Postomaten, E-Finance, die PostFinance-App und bargeldloses Bezahlen mit Twint.
SmartPlus
Wer zusätzlich zu diesem Basisangebot weitere Dienstleistungen möchte, kann das Bankpaket SmartPlus wählen. Dieses kostet 12 Franken pro Monat. Das Bankpaket SmartPlus beinhaltet eine kostenlose Kreditkarte Classic/Standard oder Prepaidkarte bzw. einen Rabatt von 50 Franken auf die Jahresgebühr der Kreditkarte Gold oder Platinum.
Zudem können Kundinnen und Kunden mit der PostFinance Card an allen Geldautomaten im In- und Ausland gebührenfrei Bargeld beziehen.
Hinweis: Bislang war das Pluskonto für Private ab Fr. 25'000 Anlagevermögen kostenlos. Neu gibt es Privatkunden, die über Anlagevermögen ab Fr. 25'000.-, eine Hypothek oder eine Lebensversicherung bei PostFinance verfügen, nur noch Rabatt. Für sie reduziert sich der Bankpaketpreis um 5 Franken pro Monat. Zum Anlagevermögen zählen Fondsanlagen inkl. Vorsorgefonds, die Anlagelösungen sowie das Depotvermögen im E-Trading.
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung bietet PostFinance drei kostenlose Bankpakete an: SmartKids, SmartYoung und SmartStudents.
Option Papier: pauschale Gebühr für Papierdokumente
Wer weiterhin Papierdokumente möchte, kann dies mit der Option Papier weiterhin so handhaben. Allerdings: Dafür muss man neu in die Tasche greifen. Die Option Papier kostet neu pauschal 5 Franken pro Monat zusätzlich zum Bankpaketpreis.
Darin enthalten sind neben allen periodischen Kontoauszügen, Kreditkartenabrechnungen und dem jährlichen Zinsausweis auch die Ausführung von schriftlichen Zahlungsaufträgen im Inland sowie die Einrichtung und Anpassung von Daueraufträgen auf Papier, so die PostFinance.
Müssen Sie etwas unternehmen?
Nach eigenen Angaben teilt die PostFinance alle Privatkundinnen und -kunden gemäss ihrem bisherigen Nutzungsverhalten ein Bankpaket zu. Die Kunden werden in den nächsten Wochen mit einem persönlichen Schreiben über die Zuteilung informiert. Bis dahin müssen Kundinnen und Kunden nichts unternehmen.
Hinweis: Wer eine andere Zuteilung wünscht, kann das Bankpaket wechseln. Wer einen E-Finance-Zugang hat, kann das Bankpaket ab sofort einsehen, heisst es in der Mitteilung weiter.
Informationen der PostFinance zu den Bankpaketen finden Sie hier. Einen PCtipp-Kommentar zur neuen PoFi-App finden Sie über diesen Link.
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