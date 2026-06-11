Prüfung des Einsatzes von Linked Data Services

LINDAS ermöglicht es Maschinen, Informationen aus verschiedenen Quellen zu kombinieren. Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft können die publizierten Daten uneingeschränkt wieder- und weiterverwenden. Das BAR hat LINDAS zwischen 2017 und 2020 für 2,2 Millionen Franken aufgebaut. Seit 2020 ist es im Einsatz. Derzeit erneuert das BAR die Plattform im Rahmen des Projekts LINDASnext technisch und organisatorisch für 1,5 Millionen Franken.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) prüfte, ob LINDAS strategisch sowie operativ ausreichend ausgereift und aufgestellt ist, so dass ein koordinierter, flächendeckender und interoperabler Einsatz im Bund möglich ist.

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