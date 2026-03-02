2. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Rechtsklick ohne Maus
Wir zeigen, was die interaktive Pfadangabe im Finder auf dem Mac so alles möglich macht.
Im Finder wird der genaue Weg zu einem Objekt sichtbar, wenn im Menü Darstellung der Befehl Pfadleiste einblenden angewählt wird. Damit wird am unteren Ende des Finders die Ordnerhierarchie aufgefächert. Was dabei gerne übersehen wird: Diese Pfadangabe ist interaktiv. So wird mit einem Klick in ein übergeordnetes Verzeichnis gewechselt. Mehr noch: Dateien und Ordner lassen sich ganz einfach auf das gewünschte Verzeichnis ziehen, um sie zu bewegen.
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