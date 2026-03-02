Rechtsklick ohne Maus

Im Finder wird der genaue Weg zu einem Objekt sichtbar, wenn im Menü Darstellung der Befehl ­Pfadleiste einblenden angewählt wird. Damit wird am unteren Ende des Finders die Ordnerhierarchie aufgefächert. Was dabei gerne übersehen wird: Diese Pfadangabe ist interaktiv. So wird mit einem Klick in ein über­geordnetes Verzeichnis gewechselt. Mehr noch: Dateien und Ordner lassen sich ganz einfach auf das gewünschte Verzeichnis ­ziehen, um sie zu bewegen.