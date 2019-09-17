Retro-Chat-Galerie

Oh-oh. Oh-Oh. Oh-oh ... Wenn man zu den Nutzern des Instant-Messengers ICQ gehört, tut man gut daran, die Boxen auszuschalten. Die «Oh-oh» plärrende Heliumstimme lässt den Nutzer nämlich wissen, dass eine neue Nachricht eingetroffen war. ICQ hat den Sprung in die Moderne geschafft und lässt sich auch für mobile Geräte herunterladen