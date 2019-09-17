Retro-Chat-Galerie

Oh-oh. Oh-Oh. Oh-oh ... Wenn man zu den Nutzern des Instant-Messengers ICQ gehört, tut man gut daran, die Boxen auszuschalten. Die «Oh-oh» plärrende Heliumstimme lässt den Nutzer nämlich wissen, dass eine neue Nachricht eingetroffen war. ICQ hat den Sprung in die Moderne geschafft und lässt sich auch für mobile Geräte herunterladen
Der IRC, Internet-Relay-Chat, ist ein Chat-Protokoll, das zu seinen besten Zeiten Abertausenden Nutzern Zugang zu unzähligen Channels anbot. Über jedes erdenkliche Thema wurde gechattet. Mit dem beliebten Client mIRC konnte man sich sogar die IP-Adresse anderer Chatter anzeigen lassen. IRC und mIRC erfreuen sich übrigens immer noch bester Gesundheit. Von mIRC erscheinen nach wie vor Software-Updates.
Der Messenger aus dem Hause Microsoft war um die Jahrtausendwende in der Schweiz wohl fast so verbreitet wie WhatsApp. Man konnte sich damit nicht nur Textnachrichten, sondern auch Bilder und Dokumente schicken – und es war die Geburtsstunde des grafischen Smileys, auch Emoticon genannt
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
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