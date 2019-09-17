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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Retro-Chat-Galerie

Einer der ersten Instant Messenger überhaupt. Der Provider America Online wollte seine Kunden besser vernetzen

 © Quelle: PCtipp.ch

Der gute, alte Bluewin-Chat. Der allseits beliebte Schweizer Chat-Room der Swisscom war ein Tummelplatz für Flirtfreudige. Er wurde vor einigen Jahren geschlossen

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Datacom war ein anderer, grosser Schweizer Provider um die Jahrtausendwende. Genau wie Bluewin verfügte auch er über einen Chat-Dienst

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Chatmania ist ebenfalls eine grosse Chat-Börse und besteht bis heute

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FunOnline war quasi der digitale Ersatz für die Bravo, die erst spät über eine Onlinepräsenz verfügte. 2003 wurde die Community geschlossen

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Oh-oh. Oh-Oh. Oh-oh ... Wenn man zu den Nutzern des Instant-Messengers ICQ gehört, tut man gut daran, die Boxen auszuschalten. Die «Oh-oh» plärrende Heliumstimme lässt den Nutzer nämlich wissen, dass eine neue Nachricht eingetroffen war. ICQ hat den Sprung in die Moderne geschafft und lässt sich auch für mobile Geräte herunterladen

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Der Chat-Room «Habbo-Hotel» warb mit dem «voll interaktiven Graphic-User-Interface», der das Chatten nicht nur auf Text beschränkte, sondern den Chatter ein grafisches Alter-Ego erstellen liess

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Der IRC, Internet-Relay-Chat, ist ein Chat-Protokoll, das zu seinen besten Zeiten Abertausenden Nutzern Zugang zu unzähligen Channels anbot. Über jedes erdenkliche Thema wurde gechattet. Mit dem beliebten Client mIRC konnte man sich sogar die IP-Adresse anderer Chatter anzeigen lassen. IRC und mIRC erfreuen sich übrigens immer noch bester Gesundheit. Von mIRC erscheinen nach wie vor Software-Updates.

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Der Messenger aus dem Hause Microsoft war um die Jahrtausendwende in der Schweiz wohl fast so verbreitet wie WhatsApp. Man konnte sich damit nicht nur Textnachrichten, sondern auch Bilder und Dokumente schicken – und es war die Geburtsstunde des grafischen Smileys, auch Emoticon genannt

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Das QuakeNet war ein Chat-Netz des IRC-Netzwerks und unter anderem als Tauschbörse für Filme und Musik bekannt. Heute tummeln sich dort vor allem Gamer, die sich über ihr Hobby austauschen

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