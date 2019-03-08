RIP: Diese Dienste beerdigt Google im März

Etwas versteckt in Gmail gibt es die Aufgabenverwaltung Google Tasks. Die Weboberfläche wird bald eingestellt. Die Konkurrenz von Googles eigenen Produkten, um Aufgabenlisten zu erstellen, ist offenbar zu gross. Im Februar wurde angekündigt, dass die Webversion von Google Tasks eingestellt wird. Die historisch anmutende Oberfläche können Sie sich über diesen Link ansehen.

Im April 2018 wurde das neue Google Tasks gestartet und sowohl als Smartphone-App als auch als Webversion in der GMail-Oberfläche angeboten.

Ein genauer Zeitpunkt wurde gemäss «Googlewatchblog» nicht genannt, aber schon «sehr bald» eingestellt wird.

Und Google News?

Nicht ganz klar ist, ob Google News eingestellt wird. Laut «Googlewatchblog» hat Google offen damit gedroht, den Dienst einzustellen. Hintergrund ist das EU-Leistungsschutzrecht: Presseverlage in der EU sollen künftig gegenüber Nachrichtensuchmaschinen wie Google News deutlich gestärkt werden. Internetportale sollen für das Anzeigen von Artikelausschnitten in ihren Suchergebnissen Geld an die Verlage bezahlen (PCtipp berichtete).