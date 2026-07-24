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Roaming: Sicher online im Urlaub
Was bedeutet Roaming?
Roaming bezeichnet die Nutzung eines Mobilfunknetzes ausserhalb des eigenen Heimatnetzes. Wer im Ausland telefoniert, SMS verschickt oder mobile Daten nutzt, verbindet sich automatisch mit dem Netz eines lokalen Mobilfunkanbieters. Dadurch bleibt das Smartphone auch auf Reisen wie gewohnt nutzbar.
Obwohl Roaming heute deutlich transparenter ist als noch vor einigen Jahren, gehören unerwartet hohe Handyrechnungen für viele Reisende nach wie vor zu den grössten Sorgen.
So schützen Sie sich vor unerwarteten Kosten
Der wichtigste Schritt ist eine kurze Vorbereitung vor der Reise. Prüfen Sie, welche Roaming-Leistungen bereits in Ihrem Mobile-Abo enthalten sind und ob für Ihr Reiseziel zusätzliche Datenpakete verfügbar sind.
Bei Quickline erhalten Kundinnen und Kunden bei der Ankunft im Ausland automatisch eine SMS mit den wichtigsten Informationen zu den geltenden Tarifen für Gespräche, SMS und mobile Daten. So wissen Reisende sofort, welche Kosten anfallen können.
Zusätzlich bietet das Roaming-Cockpit eine praktische Übersicht über die aktuelle Nutzung. Dort lassen sich Datenpakete kaufen, der Verbrauch kontrollieren und Kostenlimiten verwalten.
Roaming-Daten bereits im Abo enthalten
Ein grosser Vorteil vieler moderner Mobile-Abos: Roaming ist oft bereits integriert. Bei Quickline enthalten alle aktuellen Mobile-Abos ein Roaming-Datenvolumen, das je nach Abo zwischen 500 MB und 40 GB umfasst.
Für Reisen innerhalb der EU, nach Westeuropa sowie in beliebte Destinationen wie die USA oder Kanada reicht dieses Datenvolumen in vielen Fällen bereits aus. Wer unterwegs hauptsächlich Nachrichten verschickt, Karten nutzt oder gelegentlich soziale Medien verwendet, kommt damit meist problemlos durch die Ferien.
Wann lohnt sich ein zusätzliches Datenpaket?
Wer viel streamt, regelmässig Videotelefonate führt oder beruflich auf eine stabile Internetverbindung angewiesen ist, benötigt oft mehr Datenvolumen. In diesem Fall kann sich der Kauf eines zusätzlichen Roaming-Pakets lohnen.
Die verfügbaren Pakete reichen bis zu 20 GB. Grössere Pakete bieten dabei häufig ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, da der Preis pro Megabyte sinkt. Ein weiterer Vorteil: Die Datenpakete bleiben bis zu 365 Tage gültig und können somit auch für spätere Reisen genutzt werden.
Datenpaket besser vor Ort aktivieren
Viele Reisende fragen sich, ob sie ein Roaming-Paket bereits vor der Abreise kaufen sollten. Die Empfehlung von Roaming-Experten lautet: lieber erst nach der Ankunft im Reiseland.
Da die Aktivierung nur wenige Sekunden dauert, kann das passende Paket direkt über das Roaming-Cockpit gebucht werden. So wird vermieden, versehentlich ein Paket für das falsche Land oder die falsche Zone zu aktivieren.
Volle Kostenkontrolle auch im Ausland
Um Kundinnen und Kunden vor unerwarteten Ausgaben zu schützen, können Kostenlimiten für Roaming festgelegt werden. Bei Quickline lassen sich diese individuell anpassen. Wird die festgelegte Limite erreicht, werden entsprechende kostenpflichtige Dienste automatisch gesperrt.
Diese Schutzmechanismen sorgen dafür, dass die Reisekasse auch nach den Ferien nicht durch eine überraschend hohe Mobilfunkrechnung belastet wird.
Fazit
Roaming ist heute einfacher und transparenter denn je. Wer sich vor der Reise kurz informiert, sein Datenvolumen kennt und bei Bedarf ein passendes Datenpaket nutzt, kann auch im Ausland sorgenfrei online bleiben. Dank integrierter Roaming-Leistungen, flexibler Datenpakete und praktischer Kostenkontrollen steht der unbeschwerten Smartphone-Nutzung auf Reisen nichts mehr im Weg.
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