Roaming: Sicher online im Urlaub

Was bedeutet Roaming?

Roaming bezeichnet die Nutzung eines Mobilfunknetzes ausserhalb des eigenen Heimatnetzes. Wer im Ausland telefoniert, SMS verschickt oder mobile Daten nutzt, verbindet sich automatisch mit dem Netz eines lokalen Mobilfunkanbieters. Dadurch bleibt das Smartphone auch auf Reisen wie gewohnt nutzbar.

Obwohl Roaming heute deutlich transparenter ist als noch vor einigen Jahren, gehören unerwartet hohe Handyrechnungen für viele Reisende nach wie vor zu den grössten Sorgen.

So schützen Sie sich vor unerwarteten Kosten

Der wichtigste Schritt ist eine kurze Vorbereitung vor der Reise. Prüfen Sie, welche Roaming-Leistungen bereits in Ihrem Mobile-Abo enthalten sind und ob für Ihr Reiseziel zusätzliche Datenpakete verfügbar sind.

Bei Quickline erhalten Kundinnen und Kunden bei der Ankunft im Ausland automatisch eine SMS mit den wichtigsten Informationen zu den geltenden Tarifen für Gespräche, SMS und mobile Daten. So wissen Reisende sofort, welche Kosten anfallen können.

Zusätzlich bietet das Roaming-Cockpit eine praktische Übersicht über die aktuelle Nutzung. Dort lassen sich Datenpakete kaufen, der Verbrauch kontrollieren und Kostenlimiten verwalten.

Ein grosser Vorteil vieler moderner Mobile-Abos: Roaming ist oft bereits integriert. Bei Quickline enthalten alle aktuellen Mobile-Abos ein Roaming-Datenvolumen, das je nach Abo zwischen 500 MB und 40 GB umfasst.

Für Reisen innerhalb der EU, nach Westeuropa sowie in beliebte Destinationen wie die USA oder Kanada reicht dieses Datenvolumen in vielen Fällen bereits aus. Wer unterwegs hauptsächlich Nachrichten verschickt, Karten nutzt oder gelegentlich soziale Medien verwendet, kommt damit meist problemlos durch die Ferien.