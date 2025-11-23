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Roland Bernhard
23. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Konzernführung

Samsung beruft neue CEO-Doppelspitze

Neue Führung bei Samsung: TM Roh und Young Hyun Jun übernehmen gemeinsam die Rolle des CEO und behalten gleichzeitig die Leitung ihrer bisherigen Geschäftsbereiche.
© (Quelle: Samsung)

Samsung hat eine tiefgreifende Neuordnung der Konzernspitze vorgenommen. TM Roh, bislang verantwortlich für das Mobile-eXperience-Geschäft, wird neuer Leiter der Device-eXperience-Sparte (DX) und rückt in die Position des CEO auf. Gleichzeitig übernimmt Young Hyun Jun, stellvertretender Vorsitzender und Chef der Sparte Device Solutions (DS), ebenfalls die CEO-Rolle. Mit dieser Doppelspitze verteilt Samsung die Verantwortung künftig auf zwei führende Köpfe, die jeweils zentrale Unternehmensbereiche abdecken.

Roh bleibt zusätzlich Head of Mobile eXperience (MX) und führt weiterhin das weltweite Mobilfunkgeschäft. Jun behält parallel seine Funktion als Head of Memory – einem Bereich, der für Samsung eine strategische Schlüsselposition einnimmt. Beide sollen damit die Verbindung zwischen Produktgeschäft und Halbleitertechnologien enger verzahnen.

Parallel stärkt Samsung seine Forschungs- und Entwicklungsorganisation. Janghyun Yoon wird neuer Präsident, Chief Technology Officer der DX-Sparte und Leiter von Samsung Research. Yoon war zuvor CEO von Samsung Venture Investment und hatte im MX-Bereich bereits Verantwortung für Softwareplattformen, IoT und Tizen.

Zudem übernimmt der renommierte Harvard-Professor Hongkun Park die Leitung des Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Park gilt als ausgewiesener Experte für Nano- und Quantenwissenschaften und soll die Grundlagenforschung des Konzerns weiter ausbauen.

Mit den Personalentscheidungen richtet Samsung seine Führungs- und Technologiebereiche klarer aus. Die Doppelspitze soll die strategischen Kerngeschäfte stärken und die technologische Entwicklung des Unternehmens langfristig absichern.

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