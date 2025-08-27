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Roland Bernhard
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Patrick Hediger
27. Aug 2025
Lesedauer 3 Min.

Tablet-Markt

Samsung bringt Galaxy Tab S10 Lite

Samsung bringt Anfang September mit dem Galaxy Tab S10 Lite ein neues Tablet in der Schweiz auf den Markt. Das Modell ergänzt die S-Serie um eine günstigere Variante für Alltag, Studium und Freizeit.

Das Galaxy Tab S10 Lite wird mit dem S Pen ausgeliefert und unterstützt sowohl Multitasking als auch kreative Anwendungen

© (Quelle: Samsung)

Mit dem Galaxy Tab S10 Lite erweitert Samsung sein Tablet-Portfolio um ein Gerät mit Stiftbedienung und einem breiten Softwarepaket. Der S Pen liegt standardmässig bei und erlaubt handschriftliche Notizen, Skizzen und Gestensteuerung. Ergänzende Funktionen wie ein Handschriftmodus, der Texte automatisch begradigt, sowie ein Mathe-Assistent, der Formeln erkennt und formatiert, richten sich besonders an Schülerinnen, Schüler und Studierende.

Darüber hinaus integriert Samsung KI-gestützte Anwendungen. „Circle to Search with Google“ ermöglicht die Suche per Einkreisgeste direkt auf dem Display, während über eine Galaxy-AI-Taste am optionalen Book Cover Keyboard weitere Funktionen mit einem Klick verfügbar sind.

Auch beim App-Angebot setzt der Hersteller auf Vielfalt. Käuferinnen und Käufer erhalten zeitlich begrenzte Vollversionen oder Rabatte für Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion und Notion. Zusätzlich stehen Programme wie Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook oder Picsart zur Verfügung.

Technische Daten und Display

Im Inneren arbeitet ein Exynos-1380-Prozessor, der zusammen mit einem 8.000-mAh-Akku für flüssiges Multitasking und lange Laufzeiten sorgen soll. Über Schnellladen lässt sich der Akku zudem in kurzer Zeit wieder aufladen.

Für die Darstellung ist ein 10,9-Zoll-Display zuständig, das eine Spitzenhelligkeit von bis zu 600 Nits erreicht. Vision Booster passt die Anzeige an unterschiedliche Lichtverhältnisse an, während eine reduzierte Blaulichtemission den Sehkomfort erhöhen soll.

Erhältlich ist das Galaxy Tab S10 Lite ab dem 4. September in den Farben Grau, Silber und Coralrot. Die Preise beginnen bei 349 Franken für die Wi-Fi-Version mit 128 GB Speicher und reichen bis 459 Franken für die 5G-Variante mit 256 GB.

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