Samsung bringt Galaxy Z Fold7 als Enterprise Edition

Gut eine Woche nach dem Verkaufsstart der neuen Foldables ergänzt Samsung die Serie um die Galaxy Z Fold7 Enterprise Edition. Im Vergleich zur Standardversion setzt das Modell auf zusätzliche Services für Geschäftskunden: Drei Jahre Herstellergarantie, ein Jahr kostenfreie Nutzung der Knox Suite sowie ein Update-Versprechen von bis zu sieben Jahren sollen die Betriebssicherheit langfristig gewährleisten.

Die Enterprise Edition bringt die aus der Consumer-Variante bekannten Hardware-Features mit – darunter das auf 8 Zoll vergrösserte Hauptdisplay, den Snapdragon 8 Elite for Galaxy und die überarbeitete Kamera-Ausstattung. Hinzu kommen Funktionen, die im professionellen Einsatz wichtig sind. Mit Google Gemini Live lassen sich Meetings oder Reisen direkt planen, Inhalte parallel in Multi Windows darstellen und per Drag & Drop weiterverarbeiten. Für Sicherheit sorgen erweiterte KI-gestützte Schutzmechanismen über Knox Matrix sowie neue Verschlüsselungslösungen, die auch gegen Angriffe von Quantencomputern wirken sollen.

Mit der Enterprise Edition unterstreicht Samsung die Bedeutung des Geschäftskundenmarkts für seine Foldables. Für Fachhändler und Systemhäuser könnte das Modell vor allem bei Kunden interessant sein, die Wert auf hohe Produktivität, Mobilität und umfassende Sicherheit legen.

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