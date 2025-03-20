Samsung bringt One UI 7 jetzt auch auf ältere Smartphones

Ab dem 7. April will Samsung seine Benutzeroberfläche One UI 7, die auf Android 15 basiert, per Update auf weitere Smartphones und Tablets ausrollen. Bisher war diese nur für die drei Modelle der Galaxy-S25-Serie verfügbar.

Darunter sind die zunächst die Galaxy S24-Serie, das Galaxy Z Fold6 und das Galaxy Z Flip6. Die Galaxy S23-Serie, das S24 FE, die Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5, die Galaxy Tab S10-Serie und die Galaxy Tab S9-Serie sollen zu einem späteren Zeitpunkt drankommen.

Neben prak­tischen Ergänzungen der Galaxy AI, wie verschiedenen Assistenten zum Schreiben und Zeichnen oder kontextbasierten Empfehlungen, bietet One UI 7 einen Sperr­bild­schirm mit Echtzeit-Aktua­lisie­rungen.