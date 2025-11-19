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Patrick Hediger
19. Nov 2025
Lesedauer 3 Min.

Galaxy Tab

Samsung bringt zwei neue Tablets der A-Serie

Mit den neuen Tablets Galaxy Tab A11 und A11+ bietet Samsung Alternativen zu den teureren Modellen der S-Serie. Die Preise starten schon bei weniger als 200 Franken.
© (Quelle: Samsung)

Samsung hat seine neuen Tablets Galaxy Tab A11 und Galaxy Tab A11+ jetzt auch offiziell für den Schweizer und deutschen Markt vorgestellt. Die Modelle sollen mit kompaktem Design, Entertainment-Funktionen und Galaxy-AI-Features überzeugen. Das A11+ unterstützt zudem die neue Benutzeroberfläche One UI 8.0.

Optisch orientieren sich beide Geräte am Design der aktuellen Galaxy-Smartphones und der Tab-S11-Serie. Die Tablets erscheinen in den Farben Grau und Silber und setzen auf ein schlankes, leichtes Gehäuse, das beim A11 337 Gramm und beim A11+ 482 Gramm wiegt.

Für Unterhaltung sorgen ein 90-Hz-Display mit 11 Zoll beim A11+ und 8,7 Zoll beim A11 sowie im Plus-Modell Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Eine Audiobuchse bleibt ebenfalls an Bord. Die Akkus bieten 7.040 mAh (A11+) beziehungsweise. 5.100 mAh (A11), beim grösseren Modell unterstützt Samsung 25-Watt-Schnellladen. Speicherseitig stehen beim Galaxy Tab A11+ 128 oder 256 GB zur Auswahl, beim Tab A11 gibt es 64 oder 128 GB – jeweils erweiterbar per microSD-Karte auf bis zu 2 TB. Die 5-Megapixel-Frontkamera soll bei Selfies und Videochats solide Ergebnisse liefern.

Das Galaxy Tab A11+ setzt auf die neue Oberfläche One UI 8.0, die laut Samsung eine besonders flüssige Bedienung ermöglichen soll. Per natürlicher Sprache lässt sich Google Gemini in die Nutzung einbinden. Ausserdem kann das Tablet per Geste in den DeX-Modus wechseln, der ein PC-ähnliches Arbeiten mit mehreren Fenstern, Drag & Drop und Rechtsklick-Menüs erlaubt. Auch Samsung Notes wurde erweitert und kann nun unter anderem komplexere Rechenaufgaben lösen.

Beide Modelle sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Samsung garantiert sieben Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Auf dem A11 läuft aktuell Android 15, auf dem A11+ Android 16.

In der Schweiz kosten die Tablets Galaxy Tab A11 und Tab A11+ ab CHF 159 (UVP) bzw. CHF 239 (UVP).

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Deutschland:

Galaxy Tab A11 (Wi-Fi): 179 € (64 GB) bzw. 229 € (128 GB)

Galaxy Tab A11 (LTE): 219 € (64 GB) bzw. 269 € (128 GB)

Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi): 279 € (128 GB) bzw. 339 € (256 GB)

Galaxy Tab A11+ (5G): 329 € (128 GB) bzw. 389 € (256 GB)

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