Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
10. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.

Galaxy A17 5G

Samsung erweitert A-Serie um neues Modell

Mit dem Galaxy A17 5G bringt Samsung ein weiteres Mittelklasse-Smartphone auf den Markt. Es bietet ein grosses Display, eine Triple-Kamera, viel Speicher und eine lange Update-Garantie.

Samsung erweitert die A-Serie um das neue Galaxy A17 5G, das in Deutschland in drei Farbvarianten erhältlich ist

© (Quelle: Samsung)

Samsung hat das Galaxy A17 5G vorgestellt und damit die A-Serie um ein weiteres Modell ergänzt. Das Smartphone ist mit einem 6,7-Zoll-FHD+-Super-AMOLED-Display ausgestattet und bietet eine rückseitige Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptsensor, Ultraweitwinkel- und Makroobjektiv. Eine 13-MP-Frontkamera deckt Selfies und Videochats ab.

Der Akku kommt auf 5.000 mAh und unterstützt 25-Watt-Schnellladen. Für Daten stehen 128 oder 256 GB Speicher zur Verfügung, die per microSD-Karte auf bis zu 2 TB erweitert werden können. Das Gerät ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Samsung sichert zudem bis zu sechs Jahre Updates zu.

In Deutschland ist das Galaxy A17 5G seit Ende August verfügbar. Der Preis liegt bei 229 Euro für die Version mit 128 GB und 309 Euro für das Modell mit 256 GB Speicher.

In der Schweiz ist nur das Modell mit 128 GB für 199 Franken im Handel erhältlich.

Kommentare

Samsung Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare