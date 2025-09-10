Samsung erweitert A-Serie um neues Modell

Samsung hat das Galaxy A17 5G vorgestellt und damit die A-Serie um ein weiteres Modell ergänzt. Das Smartphone ist mit einem 6,7-Zoll-FHD+-Super-AMOLED-Display ausgestattet und bietet eine rückseitige Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptsensor, Ultraweitwinkel- und Makroobjektiv. Eine 13-MP-Frontkamera deckt Selfies und Videochats ab.

Der Akku kommt auf 5.000 mAh und unterstützt 25-Watt-Schnellladen. Für Daten stehen 128 oder 256 GB Speicher zur Verfügung, die per microSD-Karte auf bis zu 2 TB erweitert werden können. Das Gerät ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Samsung sichert zudem bis zu sechs Jahre Updates zu.

In Deutschland ist das Galaxy A17 5G seit Ende August verfügbar. Der Preis liegt bei 229 Euro für die Version mit 128 GB und 309 Euro für das Modell mit 256 GB Speicher.

In der Schweiz ist nur das Modell mit 128 GB für 199 Franken im Handel erhältlich.