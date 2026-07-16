Samsung präsentiert die neue 990 SSD ab 240 Franken

Samsung Electronics hat die Markteinführung seiner neuen 990 SSD angekündigt, die in den Kapazitäten 1 Terabyte (TB) und 2 TB erhältlich ist. Mit ihrer aussergewöhnlichen sequenziellen Leistung und der verbesserten Energieeffizienz ist die Samsung 990 SSD als ausgewogene Speicherlösung konzipiert, die für Gaming, kreative Workloads und die tägliche PC-Nutzung optimiert ist.

Dank PCIe-4.0-Unterstützung und modernster NAND-Technologien erreicht das 2-TB-Modell der Samsung 990 SSD eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7’250 Megabyte pro Sekunde (MB/s), während das 1-TB-Modell auf bis zu 7’150 MB/s kommt. Beide Modelle bieten sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6’450 MB/s und ermöglichen so schnelle Dateiübertragungen und kürzere Ladezeiten.

Bei der Random-Performance liefert das 2-TB-Modell bis zu 850K Lese- und 1200K Schreib-IOPS, während das 1-TB-Modell Lese- und Schreibwerte von bis zu 700K beziehungsweise 1100K IOPS erreicht. Diese Leistung sorgt für schnelleres Starten von Anwendungen, ein reaktionsschnelles Spielerlebnis und die effiziente Bewältigung umfangreicher Workloads.

Die erweiterte Speicherkapazität erlaubt es Nutzer:innen zudem, grosse Mengen an hochwertigen Inhalten und die neuesten AAA-Games zu speichern. Das 2-TB-Modell bietet Platz für bis zu 30 grosse Games – ausgehend von einer durchschnittlichen Grösse von 64 GB 1 – und ist damit die ideale Lösung für Gamer:innen und Kreative, die immer umfangreichere Dateien und Anwendungen verwalten.

Auch bei der Energieeffizienz erzielt die Samsung 990 SSD deutliche Fortschritte. Im Vergleich zum Vorgängermodell 990 PRO hat sich die Energieeffizienz um bis zu 38 % 2 verbessert, sodass Nutzer:innen hohe Leistung bei geringerem Stromverbrauch erreichen.

Die Samsung Magician Software trägt dazu bei, dass SSDs – darunter die Samsung 990 – ihre optimale Leistung behalten. Sie unterstützt eine nahtlose Datenmigration sowie die Überwachung des Laufwerkszustands und bietet Nutzer:innen so eine individuell angepasste Leistungsoptimierung und einen robusten Datenschutz.

Die Samsung 990 SSD ist ab dem 14. Juli 2026 weltweit in den Modellen mit 1 TB und 2 TB erhältlich, zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von CHF 240 beziehungsweise CHF 470. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren.