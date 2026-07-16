16. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.
SBS Schweiz ruft den World Adapter USB wegen Brand- und Stromschlaggefahr zurück
In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (EST) ruft die SBS Schweiz den World Adapter USB «TEADAPTUSB2CPD20UNI» zurück. Es besteht Brandgefahr und Stromschlaggefahr. Die Konsumenten erhalten den Kaufpreis rückerstattet.
Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?
Schutzklassebruch, möglicher elektrischer Schlag, möglicher Brand infolge Übersicherung.
Welche Produkte sind betroffen?
Artikel: World Adapter USB «TEADAPTUSB2CPD20UNI», EAN-Code 8018417513282. Hauptsächliche Vertriebskanäle: k-Kioske, Post, Spar / TopCC, div Fachhandel
Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?
Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Verwendung sofort einstellen. Das Produkt können sie bei der Verkaufsstelle, wo sie es gekauft haben, zurückgeben. Oder sie wenden sich an SBS Schweiz (siehe unten). Nach Rückgabe des Produkts erstattet die Verkaufsstelle den Kaufpreis des Produkts.
Adresse für Rückfragen
Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten SBS Schweiz kontaktieren:
Telefon: +41 32 531 42 20
E-Mail: info@sbsmobile.ch
URL: https://www.sbsmobile.ch/
Kommentare