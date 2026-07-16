SBS Schweiz ruft den World Adapter USB wegen Brand- und Stromschlaggefahr zurück

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Schutzklassebruch, möglicher elektrischer Schlag, möglicher Brand infolge Übersicherung.

Welche Produkte sind betroffen?

Artikel: World Adapter USB «TEADAPTUSB2CPD20UNI», EAN-Code 8018417513282. Hauptsächliche Vertriebskanäle: k-Kioske, Post, Spar / TopCC, div Fachhandel

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Verwendung sofort einstellen. Das Produkt können sie bei der Verkaufsstelle, wo sie es gekauft haben, zurückgeben. Oder sie wenden sich an SBS Schweiz (siehe unten). Nach Rückgabe des Produkts erstattet die Verkaufsstelle den Kaufpreis des Produkts.

Adresse für Rückfragen

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten SBS Schweiz kontaktieren:

Telefon: +41 32 531 42 20

E-Mail: info@sbsmobile.ch

URL: https://www.sbsmobile.ch/

Informationsschreiben von SBS als PDF