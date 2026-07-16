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Patrick Hediger
16. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

SBS Schweiz ruft den World Adapter USB wegen Brand- und Stromschlaggefahr zurück

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (EST) ruft die SBS Schweiz den World Adapter USB «TEADAPTUSB2CPD20UNI» zurück. Es besteht Brandgefahr und Stromschlaggefahr. Die Konsumenten erhalten den Kaufpreis rückerstattet.

 World Adapter USB «TEADAPTUSB2CPD20UNI»

© SBS Schweiz

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Schutzklassebruch, möglicher elektrischer Schlag, möglicher Brand infolge Übersicherung.

Welche Produkte sind betroffen?

Artikel: World Adapter USB «TEADAPTUSB2CPD20UNI», EAN-Code 8018417513282. Hauptsächliche Vertriebskanäle: k-Kioske, Post, Spar / TopCC, div Fachhandel

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Verwendung sofort einstellen. Das Produkt können sie bei der Verkaufsstelle, wo sie es gekauft haben, zurückgeben. Oder sie wenden sich an SBS Schweiz (siehe unten). Nach Rückgabe des Produkts erstattet die Verkaufsstelle den Kaufpreis des Produkts.

Adresse für Rückfragen

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten SBS Schweiz kontaktieren:
Telefon: +41 32 531 42 20

E-Mail: info@sbsmobile.ch

URL: https://www.sbsmobile.ch/

Informationsschreiben von SBS als PDF

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