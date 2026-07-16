Weltweite Smartphone-Verkäufe stürzen im zweiten Quartal ab

Die Chipkrise schlägt stark auf den globalen Smartphone-Markt durch: Im zweiten Quartal wurden laut Counterpoint Research 11 Prozent weniger Geräte verkauft als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Damit war es für die Marktforscher das schwächste zweite Quartal seit 13 Jahren. Sie rechnen damit, dass die Marktbedingungen auch im weiteren Verlauf dieses Jahres schwierig bleiben werden.

Senior Analyst Shilpi Jain sagt: «Die weltweite Speicherkrise hat alle anderen Faktoren als Herausforderung für die Smartphone-Industrie überholt. Was vergangenes Jahr als Problem mit Bauteilen angefangen hat, ist jetzt eine starkes Nachfrageproblem. Geräte der Einsteiger- und Mittelklasse, die die Mehrheit der weltweiten Verkäufe ausmachen, sind zu früheren Preispunkten nicht mehr rentabel. Die Hersteller haben darauf unterschiedlich reagiert: Einige haben die Preise erhöht und ihre Margen reduziert, andere verlängern den Lebenszyklus älterer Modelle und ein paar verzichten einfach auf Produktlaunches und stellen die Produktion ein.»

Gewinner und Verlierer

Doch nicht alle Hersteller sind von der Krise betroffen und konnten sogar mehr Smartphones verkaufen: So steigerte Samsung seinen Marktanteil von 20 auf 24 Prozent, nicht zuletzt dank starker Verkäufe der Galaxy S26-Serie in der das Flaggschiff Galaxy S26 Ultra besonders gefragt war. Apple legte von 17 auf 20 Prozent zu, was die Marktforscher auch darauf zurückführen, dass die Marke als einzige auf Preiserhöhungen verzichtete. Die iPhone 17-Modelle waren weiter die weltweiten Bestseller.

Die Verlierer mit deutlich weniger Verkäufen kamen aus China: Xiaomi fiel von 14 auf 12 Prozent, Oppo (inklusive OnePlus und RealMe) von 12 auf 11 Prozent und Vivo von 9 auf 8 Prozent. Ausserhalb der Top Five gab es mit Google mit 16 Prozent mehr Verkäufen und Huawei mit einem Plus von 6 Prozent dagegen auch wieder Gewinner.