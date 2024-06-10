Samsung stellt neue Odyssey OLED-, Smart-Monitor- und ViewFinity-Produkte vor

Während die aktuelle Odyssey-Reihe ein OLED-Erlebnis der nächsten Generation und neue KI-Funktionen biete, bringe die Smart-Monitor-Reihe erweiterte Unterhaltungsfunktionen und statte auch den M8 mit KI-Funktionen aus. Die ViewFinity-Reihe zeichne sich durch eine verbesserte Konnektivität am Arbeitsplatz aus, wie der Hersteller mitteilt.

https://www.samsung.com/ch/monitors/

Lesen Sie auch unseren Testbericht zu diesem TV-Gerät von Samsung:

Samsung OLED-TV S95D im PCtipp-Test

Odyssey OLED-Serie: Hohe Bildqualität mit neuen Einbrennschutzfunktionen

Die 2024 Odyssey OLED-Modelle erweitern Samsungs Angebot an OLED-Leistung der nächsten Generation um den neuen Odyssey OLED G8 und den Odyssey OLED G6. Der Odyssey OLED G8 ist der erste flache 32-Zoll-OLED-Gaming-Monitor von Samsung mit 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160) und einem Seitenverhältnis von 16:9. Er hat eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine Grau-zu-Grau-Reaktionszeit (GtG) von 0,03 ms für ein flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay. Der Odyssey OLED G6 ist ein 27-Zoll-Monitor mit QHD-Auflösung (2560 x 1440) und einem Bildseitenverhältnis von 16:9. Die Bildwiederholfrequenz von 360 Hz und eine Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) machen es Gamerinnen und Gamern leicht, mit schnellen Spielverläufen Schritt zu halten.

Der neue Odyssey OLED G8 ist Samsungs erster Gaming-Monitor mit KI-Unterstützung. Der NQ8 AI Gen3-Prozessor, den Samsung auch in seinem 2024 8K-Fernseher einsetzt, skaliert Inhalte bei Verwendung der Smart TV-App sowie Games beim Streamen auf nahezu 4K hoch, um eine höhere Auflösung bei Spielen und Unterhaltung zu ermöglichen.

Der Odyssey OLED G8 und der OLED G6 liefern beide eine laut Samsung unübertroffene OLED-Bildqualität mit einer Helligkeit von 250 nits (typ.), während FreeSync Premium Pro den Grafikprozessor und das Display synchronisiert, um Ruckeln, Bildschirmverzögerungen und Bildschirmrisse zu vermeiden.

Die aktualisierte Smart-Monitor-Reihe soll ein komplettes Multi-Device-Erlebnis in einem Hub für intelligentere Unterhaltung und höhere Produktivität vereinen. Zu den aktualisierten 2024-Modellen gehören der M8, der M7 und der M5.

Der aktualisierte 32″ 4K UHD Smart Monitor M8 bietet mit dem NQM AI-Prozessor neue KI-gestützte Funktionen, die das Unterhaltungserlebnis auf die nächste Stufe heben sollen. AI Upscaling bringt Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf nahezu 4K, und Active Voice Amplifier Pro nutzt AI, um Hintergrundgeräusche zu analysieren und die Qualität der Inhalte entsprechend zu optimieren. Das M8 verfügt über einen 360-Audio-Modus7, der in Verbindung mit den Galaxy Buds für eine beeindruckende Klangumgebung sorgt. Die eingebaute SlimFit-Kamera macht es ausserdem einfach, Videogespräche über mobile Anwendungen mit Samsung Dex zu führen.

Neu in der gesamten Reihe der Smart Monitore ist ein Workout Tracker, der in Verbindung mit einer Galaxy Watch Fitnessdaten in Echtzeit auf dem Bildschirm anzeigt, selbst wenn Inhalte gestreamt werden. Dies erleichtert die Verfolgung von Trainingszielen und kann das Training angenehmer machen.

Der M7 ist in 32″ und 43″ mit 4K UHD (3840 x 2160) Auflösung, einer Helligkeit von 300 nits (typ.), einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer Grau-zu-Grau (GtG) Reaktionszeit von 4 ms erhältlich. Der M5 ist in 27″ und 32″ erhältlich, mit FHD-Auflösung (1920 x 1080), einer Helligkeit von 250 nits (typ.), einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 4 ms.

ViewFinity-Serie: Kreativität und Benutzerfreundlichkeit

Die neueste ViewFinity-Reihe, die für Kreative und Profis optimiert ist, umfasst den ViewFinity S8, den ViewFinity S7 und den ViewFinity S6.

Alle Modelle bestehen zu mindestens 10 % aus recyceltem Kunststoff, zudem werden die Kunststoffkomponenten nicht mit chemischen Sprays behandelt. Bei der Verpackung wird ausserdem Klebstoff anstelle von Heftklammern verwendet, um die Demontage zu erleichtern.

Der Easy Setup Stand lässt sich mit einem Klick und ohne Werkzeug oder Schrauben montieren, so dass der ViewFinity rasch und unkompliziert aufgestellt werden kann. Jeder 2024 ViewFinity-Monitor unterstützt HDR10 und die Darstellung von 1 Milliarde Farben, was eine akkurate Farbdarstellung gewährleistet. Darüber hinaus verfügt er über TÜV-Rheinland-zertifizierte Intelligent Eye Care-Funktionen zur Entlastung der Augen bei längerem Arbeiten.

Der ViewFinity S8 bietet 27″ und 32″ Bildschirmoptionen, jeweils mit 4K UHD (3840 x 2160) Auflösung, einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer Helligkeit von 350 nits (typ.). Ausserdem verfügt er über einen USB-Hub für einfache Konnektivität und einen höhenverstellbaren Standfuss. Das Modell S80UD kommt mit einem neuen KVM-Switch zum einfachen Anschliessen und Umschalten zwischen zwei verschiedenen Eingabegeräten sowie einem USB-C-Anschluss mit bis zu 90 W Ladeleistung.

Der ViewFinity S7 ist in 27″ und 32″ erhältlich, jeweils mit UHD 4K (3840 x 2160) Auflösung, einer Helligkeit von 350 nits (typ.) und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Der ViewFinity S6 ist in den Grössen 24″, 27″ und 32″ erhältlich, jeweils mit QHD-Auflösung (2560 x 1440), einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer Helligkeit von 350 nits (typ.), inklusive USB-Hub und höhenverstellbarem Standfuss. Das Modell S60UD verfügt ausserdem über einen integrierten KVM-Switch und einen USB-C-Anschluss (bis zu 90 W Ladeleistung).

Schweizer Verfügbarkeit und Preise

Odyssey OLED G8 (G80SD-Modell): ab Ende Juli ab CHF 1’249 (UVP) erhältlich

Odyssey OLED G6 (G60SD-Modell): ab sofort ab CHF 859 (UVP) erhältlich

Smart Monitor M8 (M80D): ab sofort ab CHF 649 (UVP) erhältlich

Smart Monitor M7 (M70D): ab sofort ab CHF 369 (UVP) erhältlich

Smart Monitor M5 (M50D): 27″ ab sofort ab CHF 239 (UVP) erhältlich

ViewFinity S8 (S80D): ab August ab CHF 289 (UVP) erhältlich

ViewFinity S8 (S80UD): ab Juli ab CHF 429 (UVP) erhältlich

ViewFinity S7 (S70D): ab Juli ab CHF 329 (UVP) erhältlich

ViewFinity S6 (S60D): 27″ ab Juli ab CHF 309 (UVP) erhältlich

ViewFinity S6 (S60UD): ab Juli ab CHF 299 (UVP) erhältlich