Drei auf einen Streich
Samsung stellt seine neuen Galaxy-S24-Smartphones vor
«Die neue Galaxy S24-Serie wird den Weg frei machen, und zwar für eine neue Ära, die die Art und Weise, wie mobile Geräte Nutzerinnen und Nutzer unterstützen, verändert». Das zumindest meint Samsung, wenn man den Hersteller auf das Besondere der heute abend in Zürich vorgestellten neuen S24-Smartphones anspricht. Und gleich vorweg das Zückerli: der Support fürs Android-Betriebssystem.
Samsung Galaxy S24: sieben Jahre lang Android-Betriebssysteme
Denn im «Fight» um eine längere Supportzeit hat Samsung gegenüber Google nun nachgelegt. So gewährt der südkoreanische Handy-Primus auf die gesamte S24-Serie sieben (!) vollwertige Betriebssystem-Updates sowie auch, für den gleichen Zeitraum, Sicherheitspatches. Hier hatte Google mit seinen aktuellen Pixel-Smartphones letztens bereits die Messlatte ebenso auf 7 Updates hochgeschraubt. Allerdings inkludiert dies eben nicht «vollwertige» OS-Updates, sondern eben auch «kleinere» Upgrades, respektive Verbesserungen am jeweils aktuell bestehenden OS.
Technologischer Dreh- und Angelpunkt der Geräteserie ist «Galaxy AI», eine ins Handy integrierte KI-Funktion (= Künstliche Intelligenz), «mit dem Nutzerinnen und Nutzer ihr alltägliches Leben erweitern, um neue Möglichkeiten zu entdecken». Dahinter stecken verschiedene Dienste rund um die KI. Zwei Kostproben: Mit «Live Translate» lassen sich wechselseitige Sprach- und Textübersetzung von Anrufen (also, wenn abwechselnd gesprochen und zugehört wird) in Echtzeit innerhalb der nativen App erledigen. Es sind dabei keine Apps von Drittanbietern nötig. Mit der ebenso integrierten «Interpreter Funktion» können dabei Live-Gespräche direkt auf einer geteilten Bildschirmansicht übersetzt werden, damit sich gegenüberstehenden Personen eine Transkription erhalten. Und, und , und…
Weitere KI-Tool der S24-Serie fasst der PCtipp wie folgt zusammen:
- AI-Tastatur: Die in der Samsung-Tastatur integrierte AI-Funktion kann u.a. Nachrichten, E-Mails in Echtzeit auf 13 Sprachen übersetzen
- Note Assist: Die Funktion «Note Assist» in Samsung Notes erleichtert die Organisation dank AI-generierten Zusammenfassungen, Vorlagenerstellung zur Vereinfachung von Notizen mit vorgefertigten Formaten sowie Titelseiten, um Notizen mit einer kurzen Vorschau leicht erkennbar zu machen
- Transscript Assist: Für Sprachaufnahmen benutzt Transcript Assist selbst bei mehreren Gesprächspartnern AI und Speech-to-Text-Technologie zum Niederschreiben, Zusammenfassen und Übersetzen von Aufnahmen
- ProVisual Engine: ProVisual Engine ist eine umfassende Sammlung von AI-gestützten Tools, die die Bildaufnahmefähigkeiten verbessert und die kreative Freiheit von der Aufnahme bis hin zum Teilen auf den sozialen Medien maximiert
Beim Design und Form lässt Apples iPhone 15 grüssen: Denn das Galaxy S24 Ultra ist erstmals mit einem Titanrahmen ausgestattet, was seine Haltbarkeit und Langlebigkeit erhöhen soll. Als Farben für das Galaxy S24 Ultra sieht der Hersteller Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet und Titanium Yellow vor. Samsungs Galaxy S24+ und Galaxy S24 wird es hingegen in den Farben Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow erhältlich sein. Für alle drei Modelle sind ausserdem weitere zusätzliche Farben verfügbar.
Zu den Preisen und Speicherausstattungen: Das Galaxy S24 Ultra wird es in Kapazitäten von 256, 512, 1’000 GB für Fr. 1’299.-/ 1’399.00 und Fr. 1’599.00 zu kaufen geben. Das Galaxy S24+ (256 GB/512) kostet Fr 1’049.00/ Fr. 1’149.-. Das «klassische» Galaxy S24 (128 GB/256 GB) kommt auf Fr. 849.- respektive Fr. 899.-.
Die Ausstattung: optischer 5fach-ZoomAber auch punkto Hardware gibt es beim neuen S24 viel Neues: Das sogenannte Quad Tele System des Galaxy S24 Ultra (4fach-Kamera-System) ist mit dem neuen 5-fachen optischen Zoomobjektiv ausgestattet. Den 10-fachen optischen Zoom gibts also nicht mehr. Das Kamerasystem funktioniert mit dem 200 Mpx grossen Hauptsensor, um zusammen mit der «Adaptive-Pixel-Sensor-Funktion» die Zoomstufen «2-fach», «3-fach», «5-fach» bis «10-fach» (digital) anbieten zu können. Zur Vollständigkeit: Die S24- und S24+-Modelle kommen mit einem Dreifachkamerasystem, 50 Mpx grossen Hauptsensor mit einem maximalen 3-fachen optischen Zoom.
Zusätzlich sollen via optimierter Nightography-Funktion auch Fotos und Videos, die mit dem Space Zoom des Galaxy S24 aufgenommen wurden, verbessert dargestellt werden können. Ausserdem sollen mit dem Galaxy S24 Ultra auch bei schlechten Sichtverhältnissen brauchbare Fotos schiessen lassen. Die Unschärfe wird, so Samsung, auf dem Galaxy S24 Ultra durch grössere Winkel der verbauten optischen Bildstabilisierung und einem verbesserten Bildstabilisator reduziert. Für die Aufnahme von Videos sind die Front- und Hauptkameras mit ISP-Block für Rauschunterdrückung ausgestattet. Zudem will das Galaxy S24 Gyro-Information in Echtzeit analysieren können, um zwischen der Bewegung des Filmenden und des Aufnahmeobjekts zu unterscheiden, wodurch das Bildrauschen weiter unterdrückt wird und Videos klarer erscheinen. Ausserdem sind Galaxy-AI-Bearbeitungstools zum Löschen, Neuanordnen und Nachbearbeiten von Fotos integriert. Soll beispielsweise ein actionreiches Video verlangsamt werden, kann «Instant Slow-Mo» zusätzliche Einzelbilder auf Grundlage der Bewegungen erzeugen, um actionreiche Momente reibungslos zu verlangsamen und einen detaillierteren Eindruck zu schaffen.
Mehr Power: neuer Snapdragon-SoC-ChipsatzNeuer Snapdragon-SoC: Als Taktgeber stattet Samsung das Galaxy S24 Ultra mit dem Snapdragon-8-Gen-3-SoC (=System-on-a-Chip) aus. Der Chipsatz wurde, so sagt Samsung, speziell für das Galaxy S24 optimiert und soll eben die AI-Verarbeitung deutlich beschleunigen. In allen drei Galaxy S24-Modellen beträgt die Bildwiederholfrequenz maximal 120 Hz. Zu den GPU-Features im Chipsatz gehört zudem das Raytracing. Das 3D-Feature ermöglicht eine naturgetreue Darstellung mit real wirkenden Schatten- und Reflexionseffekten. Der Galaxy-S24-Bildschirm soll eine maximale Helligkeit von 2‘600 Nits erreichen, und bietet mit dem «Vision Booster» auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine verbesserte Sichtbarkeit (für draussen).
Bei den günstigeren S24+- und S24-Modellen setzt Samsung hingegen auf seine Eigenentwicklung, den «schwächeren» Exynos 2400. Dieser SoC soll in etwa dem Leistungsniveau des Snapdragon 8 Gen2 entsprechen.
Edler Rahmen: Die Design-Optimierung betrifft die gesamte, neue Galaxy-S24-Flotte. Ihr Rahmen ist, im Vergleich zum Vorgänger, leicht «schlanker und gleichmässiger» gebaut. Bei allen drei Modellen kommen AMOLED-Bildschirme zum Einsatz. Die Bildschirmgrössen für das Galaxy S24+ belaufen sich auf 6,7 Zoll, das Galaxy S24 ist mit einem 6,2-Zoll-Display ausgestattet. Das Galaxy S24 Ultra hat ein etwas flacheres 6,8-Zoll-Display und ist nicht mehr abgerundet. Noch zur Auflösung: Während das Galaxy S24+ mit 2340 x 1080 Pixel auflöst, kommt das Plus auf 3120 x 1440 Pixel. Genau wie das Galaxy S24 Ultra auch.
Massiver Sicherheitsriegel und RecyclingPunkto Sicherheit will der südkoreanische Hersteller nichts anbrennen lassen: Samsung Knox, die mehrschichtige Sicherheitsplattform von Samsung Galaxy, soll das Samsung Galaxy S24 vor Schwachstellen mit anderer End-to-End-Hardware und bei Echtzeit-Gefahren sichern.
Knox Matrix21 wird zusätzlich um Passkeys erweitert. Passkeys ermöglichen einen recht bequemen Zugriff auf die registrierten Websites und Apps eines Nutzers über alle seine als vertraut eingestuften Geräte mittels digitaler Anmeldedaten hinweg. Der erweiterte Datenschutz bietet so End-to-End-Verschlüsselungen, wenn Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten über die Samsung-Cloud sichern, synchronisieren oder wiederherstellen, wodurch sie sich mit anderen Geräten verbinden können, während sie synchronisiert und sicher bleiben. Dadurch soll sichergestellt sein, dass die Daten nur auf den Geräten des entsprechenden Nutzers ver- oder entschlüsselt werden können und sie so niemand anderes sehen kann, selbst wenn ein Server kompromittiert sein sollte oder Kontodaten gestohlen werden. Und: Sollte der Zugang zu einem vertrauten Gerät verloren gehen, kann ein Wiederherstellungscode die verlorenen Daten zurückholen.
Aus alt wird neu: Das Galaxy S24 ist teils mit recycelten Materialien hergestellt worden. So finden in den Galaxy-Geräten recycelter Kunststoff, Glas und Aluminium für innere und äussere Komponenten Verwendung. Und: Zum ersten Mal enthält das Galaxy-S24-Handy auch Komponenten aus recyceltem Kobalt (mindestens 50 Prozent) und seltenen Erdmetallen (100 Prozent für die Lautsprecher). Das Galaxy S24 ist auch das erste der Galaxy S-Serie, das mit recyceltem Stahl und thermoplastischem Polyurethan (TPU) entwickelt wurde. So enthalten die Lautsprecher des Galaxy S24 Ultra mindestens 40 Prozent recycelter Stahl und die Seiten- und Lautstärketaste mindestens 10 Prozent recyceltes Pre-Consumer TPU.
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