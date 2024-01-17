Samsung stellt seine neuen Galaxy-S24-Smartphones vor

«Die neue Galaxy S24-Serie wird den Weg frei machen, und zwar für eine neue Ära, die die Art und Weise, wie mobile Geräte Nutzerinnen und Nutzer unterstützen, verändert». Das zumindest meint Samsung, wenn man den Hersteller auf das Besondere der heute abend in Zürich vorgestellten neuen S24-Smartphones anspricht. Und gleich vorweg das Zückerli: der Support fürs Android-Betriebssystem.

Samsung Galaxy S24: sieben Jahre lang Android-Betriebssysteme

Denn im «Fight» um eine längere Supportzeit hat Samsung gegenüber Google nun nachgelegt. So gewährt der südkoreanische Handy-Primus auf die gesamte S24-Serie sieben (!) vollwertige Betriebssystem-Updates sowie auch, für den gleichen Zeitraum, Sicherheitspatches. Hier hatte Google mit seinen aktuellen Pixel-Smartphones letztens bereits die Messlatte ebenso auf 7 Updates hochgeschraubt. Allerdings inkludiert dies eben nicht «vollwertige» OS-Updates, sondern eben auch «kleinere» Upgrades, respektive Verbesserungen am jeweils aktuell bestehenden OS.

Technologischer Dreh- und Angelpunkt der Geräteserie ist «Galaxy AI», eine ins Handy integrierte KI-Funktion (= Künstliche Intelligenz), «mit dem Nutzerinnen und Nutzer ihr alltägliches Leben erweitern, um neue Möglichkeiten zu entdecken». Dahinter stecken verschiedene Dienste rund um die KI. Zwei Kostproben: Mit «Live Translate» lassen sich wechselseitige Sprach- und Textübersetzung von Anrufen (also, wenn abwechselnd gesprochen und zugehört wird) in Echtzeit innerhalb der nativen App erledigen. Es sind dabei keine Apps von Drittanbietern nötig. Mit der ebenso integrierten «Interpreter Funktion» können dabei Live-Gespräche direkt auf einer geteilten Bildschirmansicht übersetzt werden, damit sich gegenüberstehenden Personen eine Transkription erhalten. Und, und , und…