Samsung stellt Vision AI, Neo QLED 8K QN990F und The Frame Pro

Samsung Vision AI repräsentiert laut dem Hersteller den nächsten Schritt für Samsung AI TVs. Mit automatischer Anpassung an die Umgebung und Nutzungsgewohnheiten sowie neuen intuitiven Funktionen will Samsung Vision AI TVs in smarte Alltagsbegleiter verwandeln.

Im Zentrum von Samsung Vision AI stehen AI-Funktionen, die das individuelle TV-Erlebnis optimieren:

Click to Search liefert auf Knopfdruck Hintergrundinformationen zu Inhalten, zum Beispiel den Schauspielerinnen und Schauspielern in einer bestimmten Szene, ohne dafür den Film oder die Live-Übertragung zu unterbrechen.

Live Translate übersetzt mit einem on-device Übersetzungsmodell Untertitel in Echtzeit, sodass Nutzerinnen und Nutzer auch fremdsprachige Inhalte geniessen können.

Generative Wallpaper ermöglicht es, individuelle Hintergrundbilder je nach Geschmack und Anlass zu gestalten und den Bildschirm somit in ein persönliches Kunstwerk zu verwandeln.

Darüber hinaus verknüpft Samsung Vision AI den TV mit SmartThings und macht ihn zur zentralen Schnittstelle für das Smart Home:

Home Insights bietet Echtzeit-Updates, einschliesslich Sicherheitsalarmen, über den aktuellen Status der vernetzten Geräte im Haushalt und sorgt somit für ein beruhigendes Gefühl – unabhängig davon, ob die Nutzerinnen und Nutzer Zuhause oder unterwegs sind.

Pet and Family Care behält Haustiere und Familienmitglieder im Blick, erkennt ungewöhnliches Verhalten und sendet Echtzeit-Updates über den TV. Zudem passt es die Raumeinstellungen wie Beleuchtung automatisch und komfortabel an und dimmt etwa das Licht, wenn die Kinder eingeschlafen sind.

Auch Bild- und Tonqualität profitieren von Samsung Vision AI: On-Device AI-Technologien analysieren Inhalte und Umgebungsfaktoren, um die Bild- und Tonqualität dynamisch und in Echtzeit zu optimieren, je nachdem ob gerade ein Filmdrama, ein Sportevent oder eine Talkshow laufen.

Die Ära der AI Screens: Samsung integriert Vision AI in sein bisher grösstes Produktportfolio

Samsung leitet eine neue Ära der AI-gestützten Screen-Technologie ein und integriert Vision AI in sein bisher grösstes Produktportfolio an aktuellen Neo QLED-, OLED- und QLED-Modellen. Damit will Samsung noch mehr Nutzerinnen und Nutzern intelligente und anpassungsfähige Screens und für smarte Nutzungsmöglichkeiten im Bereich Home Entertainment und Smart Living bieten.

Allen voran steht das Spitzenmodell Neo QLED 8K QN990F, das beeindruckende Leistung gekonnt mit ultraschlankem Design vereinen soll. Angetrieben vom neuesten NQ8 AI Gen3-Prozessor bietet das Gerät verschiedene integrierte AI-Funktionen für mitreissende Bilder und Sounds:

8K AI Upscaling Pro: Rechnet Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf 8K-Qualität hoch und sorgt so für mehr Bildschärfe.

Auto HDR Remastering Pro: Analysiert Bild für Bild und passt das Farbspektrum der jeweiligen Szene für eine lebendige und naturgetreue Darstellung selbst bei dunklen Bildern an.

Adaptive Sound Pro: Trennt und optimiert einzelne Tonspuren wie Dialoge, Musik und Soundeffekte für einen klaren und ausgewogenen Klang.

Color Booster Pro: Verstärkt die Farbdarstellung durch AI-gestützte Analyse und verbessert die Bildverarbeitung Szene für Szene.

AI Mode: Optimiert Bild und Ton abgestimmt auf die Inhalte und Raumgegebenheiten für ein besseres Seherlebnis.

Erweiterung des Samsung Art Store und Launch des The Frame Pro

Gleich zwei News gibt es für Kunst- und Designliebhabende: Mit dem Ziel, Kunst für mehr Menschen einfacher zugänglich zu machen, erweitert Samsung seinen Art Store und stellt The Frame Pro vor. Der Samsung Art Store umfasst ab jetzt mehr als 3‘000 kuratierte Werke von renommierten globalen Kunstpartnern wie dem MoMA und den Nachlässen von Magritte und Basquiat. Ab 2025 wird die erweiterte Sammlung neben The Frame und der MICRO LED-Serie auch für ausgewählte Neo QLED- und QLED-Modelle verfügbar sein. Somit erhalten noch mehr Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ihre heimischen Screens in persönliche Kunstgalerien zu verwandeln.

Als stilvoller Neuzugang reiht sich The Frame Pro ins Lifestyle-Portfolio ein und liefert dank Neo QLED-Technologie brillante Farben, schärfere Kontraste und Local Dimming für tiefste Schwarzwerte. Der leistungsstarke NQ4 Gen3 AI-Prozessor ermöglicht dabei die Wiedergabe von Kunstwerken und Videoinhalten in beeindruckender Bildqualität. Mit der fortschrittlichen Wireless One Connect Box kann das Gerät zudem kabellos installiert und flexibel angebracht werden – eben wie ein Kunstwerk.

Samsung verstärkt seine Präsenz in der Kunstszene weiter und arbeitet mit der weltweit renommierten Kunstmesse Art Basel zusammen, die den The Frame TV als offizielles Display für Kunstwerke nutzt.

Displaytechnologien der Zukunft

Samsung treibt die Weiterentwicklung von Displaytechnologien voran, mit dem Ziel, neuartige und noch individuellere Erlebnisse zu bieten. So präsentierte Samsung mit The Premiere 5 einen interaktiven Ultra-Kurzdistanzprojektor mit Dreifachlaser-Technologie, der hochauflösende Projektionen mit flexibler Nutzung verbindet. Über eine interaktive Touch-Funktion können Nutzerinnen und Nutzer direkt mit dem Bildschirm interagieren. Zudem kommt die Samsung LightWARP-Technologie zum Einsatz, die Bilder auf beliebige Gegenstände projizieren und somit kreative und immersive Erlebnisse ermöglichen kann.

Einen visionären Ausblick präsentiert Samsung zudem mit dem MICRO LED Beauty Mirror, der die tägliche Beauty-Routine intuitiv und effektiv gestalten kann. Der Technologie zugrunde liegt ein bisher beispielloser Reflexions- und Durchlässigkeitsgrad. Der Spiegel kann den individuellen Hauttyp analysieren und darauf abgestimmte Produktempfehlungen liefern, die von Amorepacific, Koreas führendem Kosmetikunternehmen, entwickelt wurden.