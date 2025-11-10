SAP NOW 2025: KI als Treiber fürs Business

In der Eröffnung betonte Stephan de Barse, President Global Business Suite bei SAP SE: «Es geht nicht um KI um der KI willen, sondern darum, Unternehmen ganzheitlich zu vernetzen, Prozesse zu optimieren und fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen.» SAP stützt sich dabei auf drei Säulen: Business-Applikationen, eine integrierte Datenbasis und KI-Funktionen, die direkt in ERP-, HR-, Finanz- oder Supply-Chain-Prozesse eingebettet sind.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf der offenen Datenstrategie über die Business Technology Platform und die SAP Business Data Cloud. Damit sollen Daten aus SAP- und Drittsystemen zu einer vertrauenswürdigen Grundlage für Analysen und KI zusammengeführt werden. «So entsteht eine Datenbasis, die Silos aufbricht und echten Business-Mehrwert schafft», sagte de Barse.