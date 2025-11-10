SAP Schweiz
SAP NOW 2025: KI als Treiber fürs Business
SAP Schweiz lud am 6. November 2025 zur Jahreskonferenz SAP NOW 2025 – diesmal unter dem Label «AI Tour». Rund 1000 Teilnehmende kamen nach Zürich, um sich über konkrete Einsatzszenarien von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen zu informieren. Im Mittelpunkt standen nicht einzelne Produkte, sondern die Frage, wie sich KI in bestehende Geschäftsprozesse integrieren lässt.
In der Eröffnung betonte Stephan de Barse, President Global Business Suite bei SAP SE: «Es geht nicht um KI um der KI willen, sondern darum, Unternehmen ganzheitlich zu vernetzen, Prozesse zu optimieren und fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen.» SAP stützt sich dabei auf drei Säulen: Business-Applikationen, eine integrierte Datenbasis und KI-Funktionen, die direkt in ERP-, HR-, Finanz- oder Supply-Chain-Prozesse eingebettet sind.
Ein Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf der offenen Datenstrategie über die Business Technology Platform und die SAP Business Data Cloud. Damit sollen Daten aus SAP- und Drittsystemen zu einer vertrauenswürdigen Grundlage für Analysen und KI zusammengeführt werden. «So entsteht eine Datenbasis, die Silos aufbricht und echten Business-Mehrwert schafft», sagte de Barse.
Wie das in der Praxis aussieht, zeigten Kundenbeispiele von Unternehmen wie Syngenta, Stadler Rail, Roche, ABB, Franke sowie von Schweizer KMU. Genannt wurde unter anderem Intelligentfood (Marke El Tony), das mit SAP S/4HANA und Analytics Cloud sein Wachstum stützen und KI für die Auswertung von Geschäftsdaten nutzen will.
Auch der Weg zu eigenen KI-Prototypen war Thema: SAP präsentierte dazu das SAP-Labs-Netzwerk mit Formaten wie Hackathons, in denen Kundenteams innerhalb weniger Tage einen MVP entwickeln können. Der nächste solche Anlass von SAP Schweiz ist für den 23. bis 27. März 2026 angekündigt.
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