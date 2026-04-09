Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
9. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

Satelliteninternet als Backup für Standorte

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Geschäftskundenportfolio um satellitengestütztes Breitband. Der neue Service soll vor allem als Absicherung und Übergangslösung für Unternehmensstandorte dienen.

Mit «Satellite Internet Access» integriert die Telekom Starlink-Satelliteninternet als Backup- und Übergangslösung für Unternehmensstandorte

© Telekom

Mit «Satellite Internet Access by Starlink» (SIA) bietet die Telekom ab sofort eine zusätzliche Konnektivitätsoption für Geschäftskunden an. Die Lösung richtet sich an Standorte, an denen Glasfaser oder Mobilfunk noch nicht ausreichend verfügbar sind – oder bei denen eine redundante Anbindung erforderlich ist.

Satellit als Ergänzung zur bestehenden Infrastruktur

Technisch basiert das Angebot auf dem Satellitennetz von SpaceX und dessen Dienst Starlink. Die Telekom integriert die Technologie in ihr eigenes Portfolio und bietet sie als vollständig gemanagten Service an.

Im Unterschied zu klassischen Starlink-Angeboten übernimmt die Telekom dabei Installation, Netzanbindung und Betrieb. Unternehmen erhalten damit eine schlüsselfertige Lösung, die sich in bestehende IT- und Netzwerkinfrastrukturen integrieren lässt.

Der Dienst ist insbesondere als Backup konzipiert: Fällt die primäre Anbindung aus, kann die Satellitenverbindung einspringen und den Betrieb aufrechterhalten. Ziel ist es, geschäftskritische Anwendungen wie Kassensysteme, Logistikprozesse oder Produktionssteuerungen auch bei Ausfällen abzusichern.

Einsatz vor allem in Randlagen und Übergangsphasen

Typische Einsatzszenarien sieht die Telekom in abgelegenen Regionen, auf Baustellen oder bei neu erschlossenen Standorten. Auch als temporäre Lösung während des Glasfaserausbaus ist der Dienst gedacht.

Ein Pilotprojekt zeigt die Stossrichtung: Eine Brauereikette nutzt die Lösung, um einen neuen Standort anzubinden, solange dort noch keine feste Breitbandinfrastruktur verfügbar ist.

Neben solchen Übergangsszenarien adressiert das Angebot auch Anforderungen an Ausfallsicherheit. Unternehmen können Satelliteninternet gezielt als zweite Leitung einsetzen, um ihre Netzanbindung redundant auszulegen.

Technische Eckdaten und Leistungsumfang

Nach Angaben der Telekom sind mit SIA Bandbreiten von bis zu 400 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload möglich. Die Latenz liegt bei etwa 20 bis 60 Millisekunden – deutlich höher als bei Glasfaser, aber ausreichend für viele Geschäftsanwendungen.

Zum Einsatz kommen elektronisch ausgerichtete Phased-Array-Antennen, die vergleichsweise wartungsarm arbeiten. Die Telekom bietet unterschiedliche Datenpakete an und stellt die Abrechnung über bestehende Geschäftskundenverträge bereit.

Ein weiterer Unterschied zum Direktbezug von Starlink liegt in priorisierten Business-Kapazitäten sowie optionalem Vor-Ort-Service durch Systemspezialisten.

Abgrenzung zu Direct-to-Device

Parallel arbeitet die Telekom an satellitengestützten Mobilfunkdiensten (Direct-to-Device), die ab Ende des Jahrzehnts die Netzabdeckung für Smartphones erweitern sollen. Diese Lösungen sind jedoch nicht mit SIA vergleichbar.

Während SIA als stationäre Breitbandlösung für Unternehmensstandorte dient, zielt Direct-to-Device auf mobile Endgeräte und die Grundversorgung in Funklöchern ab.

Inhalt

Kommentare

Telekommunikation
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Top 5
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 14
In der Kalenderwoche 14 vom 30. März bis zum 5. April 2026 standen die Artikel «Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich» und «Fünf tolle Tricks für Firefox» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
8. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Bundesrat präzisiert Berechnung bei Strombeschaffungskosten
Der Bundesrat hat am 1. April 2026 seine Stellungnahme zur parlamentarischen Initiative der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats (UREK-N) 25.482 «Verluste aus der Strombeschaffung der Grundversorgung anrechnen» verabschiedet. 
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
8. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Immer mehr Befragte misstrauen Medizin-KI
Nur 42 Prozent der US-Amerikaner befürworten den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei ihrer Gesundheitsversorgung. Zu dem Ergebnis kommt eine landesweite Umfrage im Auftrag des Ohio State University Wexner Medical Center. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
8. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare