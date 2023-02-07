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Florian Bodoky
7. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.

SBB

SBB: Sorgt EasyRide für Probleme?

Im Support-Forum der SBB häufen sich Beschwerden über EasyRide. Die Check-in-Funktion hänge sich auf, könne nicht auf Standorte zugreifen, produziere Fehlermeldungen. Was steckt dahinter?
© (Quelle: SBB)

Vergangenen Herbst lancierten die SBB die neue, komplett renovierte SBB-App (PCtipp testete). Eins der neuen Key-Features war dabei die Funktion EasyRide. Statt sich mühselig die richtige Verbindung rauszusuchen, dann das entsprechende Ticket zu wählen und den ganzen Bezahlprozess durchzumachen, könnte man sich – bei einmalig hinterlegtem Zahlungsmittel – mit einem Wisch ein- und einem zweiten Wisch wieder auschecken. Die App – ausgestattet mit dem GPS-Zugriff – ortet das Smartphone bei Ein- und Ausstieg und verrechnet die entsprechende Gebühr. Auch im Regionalverkehr funktioniert dies. Einfach und zuverlässig. 

Geht man aktuell ins Hilfeforum der Bundesbahnen, liest man, dass zumindest Letzteres infrage gestellt wird. Von Problemen beim Standortzugriff, Freezes und Fehlermeldungen wurde berichtet. Diese Fehler seien gemäss den Verfassern jeweils den Usern angelastet worden – aufgrund fehlender gültiger Fahrscheine seien diese dann auch gebüsst worden. Verständlicherweise ärgert diese Personen das. 

Die Kollegen des Online-Portals Watson haben daraufhin die SBB-Medienstelle kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten. Diese sprechen von Einzelfällen und empfehlen, vor Reiseantritt zu überprüfen, ob die Animation, die nach dem Check-in erscheinen sollte, auch tatsächlich startet. Dies sei ein Indikator dafür, dass der Check-in erfolgreich gewesen sei. 

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