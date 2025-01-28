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Wolfgang Kempkens, pte
28. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Bluebird-Satelliten

Schnelles Internet aus dem All für jedes Handy

AST SpaceMobile baut ein Satellitensystem, das die Vorteile des chinesischen "Tiantong" und "Starlink" von Elon Musk in sich vereint. Das weltraumgestützte Mobilfunknetz kann eine Verbindung zu jedem unveränderten Telefon auf der Erde herstellen
© (Quelle: AST SpaceMobile)

Gleichzeitig reicht die Bandbreite zur komfortablen Nutzung des Internets aus. Die Bluebird-Satelliten umkreisen die Erde in einer Höhe von rund 500 Kilometern.

USA komplett abgedeckt

Die ersten fünf Satelliten dieser Art flogen am 12. September 2024 mit einer SpaceX-Falcon-9-Rakete ins All. Sie decken die USA komplett ab. Aufgrund der gigantischen Antenne mit einer Fläche von gut 64 Quadratmetern ist die Kommunikation zwischen irdischen Smartphones und den Satelliten möglich.

Die nächsten Satelliten sollen noch weitaus grösser sein, heisst es in einer Ankündigung. Damit werden sie auch mit blossem Auge von der Erde aus sichtbar sein. Ihre Helligkeit entspricht jener der hellsten Sterne wie Beteigeuze und Prokyon.

Satelliten bieten 5G-Qualität

Im Endausbau sind 168 Satelliten geplant, um Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Megabit pro Sekunde zu erreichen, was weit über typischen 4G-Geschwindigkeiten liegt, sogar an 5G herankommt - und etwa 150.000 Mal schneller ist als die die Kommunikation mit den Tiantong-Satelliten.

AST hat mittlerweile Partnerschaften mit AT&T und Verizon in den USA sowie mit Bell Canada, Rakuten in Japan, Vodafone und vielen anderen Telkos weltweit geschlossen, wodurch etwa 2,8 Mrd. Menschen sukzessive Zugang erhalten. In Nordamerika, Europa und Fernost wird es dann keine Funklöcher mehr geben. (pressetext.com)

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