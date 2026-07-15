Schweiz auf Platz 2 bei Festnetz-Downloadgeschwindigkeit in Westeuropa

Diese Geschwindigkeit ermöglicht es beispielsweise, einen Film in hoher Auflösung in wenigen Sekunden herunterzuladen, und übertrifft damit Länder wie Luxemburg (280,9 Mbit/s) oder Deutschland (167,8 Mbit/s).

Die Schweiz fast an der Spitze der Rangliste

Die Schweiz verzeichnet eine durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit im Festnetz von 456,9 Mbit/s und liegt damit knapp hinter Frankreich (463,6 Mbit/s). Sie übertrifft Luxemburg (280,9 Mbit/s), Belgien (277,0 Mbit/s), Deutschland (167,8 Mbit/s) und Österreich (161,1 Mbit/s).

Deutliche Unterschiede zwischen den Ländern

Die Schweizer Downloadgeschwindigkeiten bleiben nahe an denen Frankreichs, mit einem Unterschied von nur 6,7 Mbit/s. Im Vergleich zu den anderen Ländern ist der Unterschied jedoch deutlicher: Die Schweiz übertrifft Luxemburg um 176 Mbit/s, Belgien um 179,9 Mbit/s, Deutschland um 289,1 Mbit/s und Österreich um 295,8 Mbit/s. Diese hohen Geschwindigkeiten sorgen für ein reibungsloses Nutzungserlebnis, insbesondere beim Streaming oder Herunterladen grosser Dateien.

