Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

Analysten: Günstige Smartphones werden für Hersteller unrentabel

Die steigenden Preise für Speicherchips machen Smartphones in der Klasse unter 400 US-Dollar in der Herstellung zu teuer. Entsprechend sollen laut den Analysten von Omdia die Verkäufe dieses Jahr einbrechen.
Bunte Smartphones
© ChatGPT

Die stark gestiegenen Preise für Speicherchips sowohl für den Arbeits- (DRAM) als auch den Datenspeicher (NAND) wirken sich zunehmend negativ auf die Smartphonehersteller aus. Eine Analyse von Omdia hat nun die Auswirkungen auf den Markt untersucht. Demnach wird angesichts weiter steigender Kosten die Herstellung von Geräten der Einsteiger- und unteren Mittelklasse, die weniger als 400 US-Dollar kosten, weitgehend unrentabel.

Siehe auch: Warum Hardware-Preise jetzt und weiter explodieren

Insgesamt sollen die Verkäufe in diesem Segment dieses Jahr um 22 Prozent zurückgehen, während Geräte über 400 US-Dollar um 5,7 Prozent zulegen können. Für den Gesamtmarkt bedeuten diese Zahlen dennoch einen Rückgang von 12 Prozent für das Jahr 2026 gegenüber 2025.

Während die Kosten für Speicher bei teureren Geräten weniger ins Gewicht fallen, ist das in der Einsteigerklasse anders: So betrug der Anteil der Materialkosten (Bill of Materials, BOM) im ersten Quartal 2026 für Speicherchips bei Geräten dieser Preiskategorie rund 60 Prozent. Im dritten Quartal 2025 waren es noch etwa 32 Prozent. Der Kostenanteil hat sich damit in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt. Im Bereich der Smartphones unter 99 US-Dollar lag der Kostenanteil sogar bei 64 Prozent, während er im Premiumsegment über 800 US-Dollar nur bei 26 Prozent lag.

Laut den Analysten steuern die Hersteller gegen, indem sie bei anderen Komponenten wie Display-Panels, Sensoren oder Modems sparen, die gut verfügbar sind. Allerdings böten gerade die günstigen Modelle hier schon jetzt wenig Spielraum. Bei teueren Geräten sei dagegen bereits sichtbar, dass weniger hochwertige Displays, weniger oder mit schwächeren Sensoren ausgestattete Kameras oder langsamere Prozessoren verbaut würden.

Als Reaktion auf die Entwicklungen haben viele Hersteller auch die Verkaufspreise erhöht, was allerdings die besonders preissensitiven Käufer in dieser Klasse zu einem Verzicht auf Neukäufe bewegen dürfte. Andere Hersteller wie Nothing verzichten dieses Jahr auf ein neues Gerät in der unteren Preisklasse. Omdia rechnet hier für den Lauf des Jahres mit weiteren Aussteigern aus diesem Segment.

Kommentare

Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
WEKO ermittelt wegen «Choice Screen» bei Android gegen Google
Das Sekretariat der Wettbewerbskommission (WEKO) hat eine Vorabklärung gegen Google eröffnet, um die Abschaffung der Funktion «Choice Screen» auf Android-Geräten in der Schweiz zu untersuchen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Jul 2026
Mehr erfahren
Creator Hub der IFA
News
Wie Samsung doch Teil der IFA bleibt
Nach dem Abschied aus dem CityCube konkretisiert sich die künftige Rolle des Elektronikkonzerns bei der Berliner Messe: Als Hauptsponsor des Creator Hub und mit einem eigenen Event im Humboldt Carré bleibt Samsung Teil des offiziellen IFA-Programms.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
14. Jul 2026
Mehr erfahren
News
40 Jahre FRITZ!
Das Berliner Unternehmen FRITZ! schreibt Technikgeschichte. Wir gratulieren ganz herzlich dazu!
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Jul 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Themenbild zum Swisscom Callfilter mit junger Frau und Smartphone
News
«Vorsicht: Spam Verdacht»
Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen
Swisscom lanciert für ihren Callfilter eine neue Funktion. Mit der Erweiterung des Callfilters um die Funktion «Vorsicht: Spam Verdacht» erkennen Kunden potenzielle Werbe- und Betrugsanrufe bei ihrem Smartphone auf einen Blick.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Jun 2026
Themenbild Hitze im Sommer mit E-Bike und E-Scooter
News
Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter
Die grosse Sommerhitze hat auch Folgen für die Akkus von E‑Bikes, E‑Scootern und E-Autos.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
25. Jun 2026
Punkt. MC03
News
Europäisches Smartphone Punkt. MC03 ist ab sofort erhältlich
Das MC03 des Schweizer Unternehmens Punkt ist ein Smartphone, das mit dem Android-basierten Betriebssystem Aphy OS konsequent auf Datenschutz und Kontrolle durch den Anwender ausgerichtet sein soll. Es ist ab sofort in Europa erhältlich.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
5. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare