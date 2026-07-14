Green baut Geschäftsleitung aus

Chris Keller wechselt von Amazon Web Services (AWS) zu Green. Als Managing Director Europe Central verantwortete er zuletzt das Cloud- und KI-Geschäft in der Schweiz, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu Apple und Hewlett Packard. In seiner neuen Rolle verantwortet Keller die kundenorientierten Bereiche Sales, Technical Sales, Marketing, Product Management und ESG.

Jürg Baur bringt langjährige Erfahrung aus Unternehmen wie UBS, Credit Suisse, General Electric und General Motors/OnStar mit. Zuletzt leitete er weltweit den Bereich Application Support & Reliability und war unter anderem an der Public-Cloud-Strategie der UBS sowie an der technischen Integration im Zuge der Credit-Suisse-Übernahme beteiligt. Bei Green übernimmt er die Verantwortung für IT, Transformation, HR und Legal.

CEO Roger Süess sieht die Neuzugänge als wichtige Verstärkung von Green: «Mit Chris Keller und Jürg Baur gewinnen wir zwei ausgewiesene Führungspersönlichkeiten mit internationaler Markt-, Technologie- und Transformationserfahrung. Sie werden wichtige Impulse setzen und den erfolgreichen Wachstumskurs von Green in der Schweiz und Europa unterstützen.»

Ab 1. August 2026 setzt sich die Geschäftsleitung von Green Datacenter neu wie folgt zusammen: Roger Süess (CEO und VRP), Anna Arai (CFO), Andrea Luigi Campomilla (COO), Chris Keller (CRO), Heiko Siats (Geschäftsführer Green Datacenter Germany GmbH), Markus Meier (CCO) sowie Jürg Baur (CCSO). Marco Stadler, bisher Chief Sales Officer und Mitglied der Geschäftsleitung verlässt das Unternehmen.