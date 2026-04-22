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Patrick Hediger
22. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

Schweizer Marktstart der FRITZ!Box 4630

Ab sofort im Schweizer Handel verfügbar, soll die neue FRITZ!Box 4630 den Einstieg ins Glasfaser-Heimnetz mit Wi-Fi 7 und vielseitigen Komfortfunktionen besonders einfach machen. 

FRITZ!Box 4630

© FRITZ!

Die neue FRITZ!Box 4630 sorgt dank Wi-Fi 7 für schnelles und stabiles WLAN im Heimnetz. Das neue Einstiegsmodell ermöglicht Besitzern eines Glasfasermodems performante Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s über den WAN-Port. Dank der 2×2-Antennenausstattung bei 5 GHz und 2,4 GHz sind im WLAN Bandbreiten von bis zu 3,5 GBit/s möglich. Auch die Performance für Streaming und Online Gaming steigt mit der neuen FRITZ!Box, da die Wi-Fi7-Technologie Multi Link Operation (MLO) gleichzeitige WLAN-Verbindungen der Frequenzen ermöglicht. Ein weiterer 2,5-Gigabit-LAN-Port, zwei Gigabit-LAN-Ports, USB 3.0 sowie eine VoIP-Telefonanlage und eine DECT-Basisstation für die Smart-Home-Integration runden das vielseitige Komfortpaket ab. Die FRITZ!Box 4630 ist ab sofort zum Handels-UVP von CHF 149 in der Schweiz und im FRITZ! Shop erhältlich.

Eine starke Zentrale für die heimische Vernetzung und das Smart Home

Die FRITZ!Box 4630 ist die perfekte Einstiegslösung für ein zuverlässiges und leistungsstarkes Heimnetzwerk. Mit der MyFRITZ!App ist sie nicht nur blitzschnell an jedem Router oder Modem eingerichtet. Als WLAN-Mesh-Zentrale integriert sie auch FRITZ!Repeater und andere Access Points in ein intelligentes WLAN Mesh, das eine optimale Verbindung für alle Geräte im Haus bietet. Über die integrierte Telefonanlage lassen sich sowohl Festnetztelefone als auch Smartphones nutzen. Und Smart-Home-Geräte von FRITZ! werden einfach über die DECT-Basisstation für ein komfortables und intelligentes Zuhause eingebunden.

Medien spielend leicht verwalten

Die FRITZ!Box 4630 bringt angeschlossene USB- und Online-Speicher sowie darauf abgelegte Inhalte dank USB 3.0 unkompliziert und schnell ins Heimnetz. Der integrierte Mediaserver mit NAS-Anbindung macht gespeicherte Filme, Musik und Bilder verfügbar. Diese können mittels Tablet oder Smartphone an Wiedergabegeräte verteilt werden. Auch für Streaming, IPTV und Video on Demand ist die FRITZ!Box 4630 eine leistungsfähige Plattform.

Highlights der FRITZ!Box 4630

  • WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 GBit/s
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s, Wi-Fi 7
  • WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz
  • 1 x 2,5-GBit/s-WAN, 1 x 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
  • 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
  • Smart-Home-Funktionen über DECT ULE für Strom, Wärme
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
  • Masse: 207 x 150 x 43 mm
  • Handels-UVP 03/26 CHF 145
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