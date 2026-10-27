Sicher durch das KI-Zeitalter mit ESET

Ob bei der Internetsuche, beim Online-Shopping oder beim Verfassen von Nachrichten: Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags – privat wie beruflich. Doch während Verbraucher oft nur die Vorteile sehen, setzen auch Cyberkriminelle auf die neue Technologie. Gefälschte E-Mails, betrügerische Webseiten und Social-Engineering-Angriffe wirken heute professioneller und überzeugender denn je. Darüber hinaus hilft KI Cyberkriminellen dabei, ihre Angriffe zu automatisieren und effizienter zu gestalten.

Umso wichtiger ist es, digitale Risiken frühzeitig zu erkennen und sich mit intelligenten, modernen Sicherheitslösungen zu schützen.

KI lässt Betrugsversuche täuschend echt wirken

Früher waren Phishing-Mails oft leicht an Rechtschreibfehlern oder unprofessioneller Gestaltung zu erkennen. Heute kann KI innerhalb von Sekunden täuschend echte Nachrichten erstellen, die auf einzelne Personen zugeschnitten sind. Auch gefälschte Webseiten oder betrügerische Online-Shops wirken zunehmend authentisch.

Deshalb reicht gesunder Menschenverstand allein nicht immer aus. Nutzer sollten verdächtige Links und Anhänge grundsätzlich kritisch prüfen und niemals sensible Informationen vorschnell preisgeben.

Der kostenlose ESET Link-Checker hilft Nutzern dabei, auf Nummer sicher zu gehen: Er prüft verdächtige Links auf Schadsoftware, Phishing und Betrugs und schützt Nutzer vor gefährlichen Websites.

Mehr Sicherheit durch moderne Schutztechnologien

Moderne Sicherheitslösungen müssen heute weit mehr leisten als ein klassischer Virenschutz. ESET setzt deshalb auf mehrschichtige Technologien, die Bedrohungen erkennen, bevor Schaden entsteht.

Ein Beispiel dafür ist das Feature Anti-Phishing, das betrügerische Webseiten blockiert und verhindert, dass Passwörter oder Bankdaten in die Hände von Kriminellen gelangen. Diese Funktion ist bereits in ESET HOME Security Essential, Premium und Ultimate enthalten.