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Sicher durch das KI-Zeitalter mit ESET
Ob bei der Internetsuche, beim Online-Shopping oder beim Verfassen von Nachrichten: Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags – privat wie beruflich. Doch während Verbraucher oft nur die Vorteile sehen, setzen auch Cyberkriminelle auf die neue Technologie. Gefälschte E-Mails, betrügerische Webseiten und Social-Engineering-Angriffe wirken heute professioneller und überzeugender denn je. Darüber hinaus hilft KI Cyberkriminellen dabei, ihre Angriffe zu automatisieren und effizienter zu gestalten.
Umso wichtiger ist es, digitale Risiken frühzeitig zu erkennen und sich mit intelligenten, modernen Sicherheitslösungen zu schützen.
KI lässt Betrugsversuche täuschend echt wirken
Früher waren Phishing-Mails oft leicht an Rechtschreibfehlern oder unprofessioneller Gestaltung zu erkennen. Heute kann KI innerhalb von Sekunden täuschend echte Nachrichten erstellen, die auf einzelne Personen zugeschnitten sind. Auch gefälschte Webseiten oder betrügerische Online-Shops wirken zunehmend authentisch.
Deshalb reicht gesunder Menschenverstand allein nicht immer aus. Nutzer sollten verdächtige Links und Anhänge grundsätzlich kritisch prüfen und niemals sensible Informationen vorschnell preisgeben.
Der kostenlose ESET Link-Checker hilft Nutzern dabei, auf Nummer sicher zu gehen: Er prüft verdächtige Links auf Schadsoftware, Phishing und Betrugs und schützt Nutzer vor gefährlichen Websites.
Mehr Sicherheit durch moderne Schutztechnologien
Moderne Sicherheitslösungen müssen heute weit mehr leisten als ein klassischer Virenschutz. ESET setzt deshalb auf mehrschichtige Technologien, die Bedrohungen erkennen, bevor Schaden entsteht.
Ein Beispiel dafür ist das Feature Anti-Phishing, das betrügerische Webseiten blockiert und verhindert, dass Passwörter oder Bankdaten in die Hände von Kriminellen gelangen. Diese Funktion ist bereits in ESET HOME Security Essential, Premium und Ultimate enthalten.
Neue Schutzmechanismen für die KI-Nutzung
Da immer mehr Menschen KI-Werkzeuge für Arbeit und Alltag nutzen, entstehen auch neue Risiken. Cyberkriminelle versuchen beispielsweise, Nutzer über manipulierte Links, schädliche Downloads oder gefälschte Inhalte in KI-Anwendungen anzugreifen. Genau hier setzen die neuesten Sicherheitsfunktionen von ESET an.
Bereits in ESET HOME Security Essential schützen die Funktionen Schutz von KI-Agenten und Monitoring von KI-Verhalten vor potenziell gefährlichen Aktionen von KI-Anwendungen. Sie überwachen Inhalte, auf die KI-Werkzeuge zugreifen, prüfen heruntergeladene Dateien und erkennen ungewöhnliche oder verdächtige Verhaltensmuster frühzeitig.
Nutzer von ESET HOME Security Premium und Ultimate profitieren zusätzlich von der Funktion Geschützte KI-Kommunikation. Diese erweitert den Browserschutz um die Absicherung von Interaktionen mit KI-Diensten wie ChatGPT. Weitere Dienste folgen in Kürze. Dabei werden Links aus KI-Antworten auf Phishing-Seiten, schädliche Webseiten oder andere Risiken überprüft und entsprechende Warnhinweise angezeigt, bevor Nutzer darauf klicken. Zudem kontrolliert die Lösung von KI-Systemen generierte Skripte und hilft dabei, die Ausführung schädlichen Codes zu verhindern.
Sicher unterwegs auf allen Geräten
Viele Menschen wechseln heute ständig zwischen Smartphone, Notebook und Tablet. Entsprechend wichtig ist ein plattformübergreifender Schutz. Die ESET Lösungen schützen Windows-, macOS-, Android- und iOS-Geräte vor aktuellen Bedrohungen und sorgen dafür, dass Sicherheitsfunktionen unabhängig vom verwendeten Gerät verfügbar sind.
Sicherheit bleibt Teamarbeit
Auch die beste Technologie ersetzt nicht die Aufmerksamkeit der Nutzer. Wer Software regelmässig aktualisiert, starke Passwörter verwendet und bei unerwarteten Nachrichten vorsichtig bleibt, reduziert sein Risiko erheblich. Moderne Sicherheitslösungen wie die ESET HOME Security-Produktfamilie ergänzen diese Massnahmen und helfen dabei, neue KI-gestützte Bedrohungen zuverlässig abzuwehren.
Die wichtigste Erkenntnis: KI verändert die Bedrohungslandschaft, macht aber gleichzeitig neue Schutzmechanismen möglich. Wer auf aktuelle Sicherheitslösungen setzt und digitale Gewohnheiten regelmässig hinterfragt, kann die Vorteile der Technologie sicher und souverän nutzen.
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