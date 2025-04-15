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Dreame Switzerland
15. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

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Smarter denn je: Dreame lanciert die Z1 Poolreiniger-Serie

Mit dem ersten Poolreinigungsroboter der Dreame Z1-Serie bringt das Unternehmen seine bewährte Automatisierungs-Expertise nun auch nach draussen. Der smarte Helfer setzt neue Massstäbe in der Poolreinigung – für ein rundum müheloses und intelligentes Reinigungserlebnis.
© (Quelle: Dreame)

Der Dreame Z1 ist ab sofort zum Preis von CHF 899.00 erhältlich. Zur Feier des Launchs erhalten Kund:innen in den ersten 14 Tagen – ab dem 15. April – einen exklusiven Rabatt von CHF 200.00. Der Dreame Z1 Pro ist zum Preis von CHF 1'199.00 erhältlich. Auch hier profitieren Kund:innen in den ersten 14 Tagen – ab dem 15. April – von einem exklusiven Rabatt von CHF 200.00.

Dreame Z1-Serie: Intelligente Poolreinigung

Die Pflege eines Pools kann rasch zur kostenintensiven und zeitraubenden Herausforderung werden. Die Dreame Z1-Serie bringt frischen Wind in die Poolreinigung: Mit ihrem intelligenten, kabellosen Design sorgt sie für eine gründliche Reinigung – ganz ohne Kabelsalat oder komplizierte Einstellungen. Einfach einsetzen, zurücklehnen und den Pool geniessen.

PoolSense Technologie – intelligente Navigation für jeden Pool

Die Dreame Z1-Serie hebt die Poolreinigung auf ein völlig neues Level: Ausgestattet mit der innovativen PoolSense Technologie ist sie der weltweit erste Poolreinigungsroboter mit einem Triple Surround Fusion Perception System. Dieses fortschrittliche System kombiniert Ultraschalltechnologie mit strukturiertem 3D-Licht, um die Form des Pools zu erfassen und sich ihr dynamisch anzupassen – für eine lückenlose, gründliche Reinigung. Ob rechteckig, rund oder individuell geformt: Die Z1-Serie analysiert automatisch die Gegebenheiten und findet effizient die optimale Reinigungsroute. Gleichzeitig erkennt sie gängige Hindernisse wie Abflüsse, Leitern oder Ablagerungen und umfährt sie gekonnt.

30m/h – Starke Absaugung

Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 30 m³/h sagt die Z1-Serie Laub, Schmutz und Algen den Kampf an – und zwar gründlich. Sowohl am Boden als auch an den Wänden sorgt der smarte Poolroboter für strahlende Sauberkeit, damit das Poolwasser das ganze Jahr über klar, hygienisch und einladend bleibt.

Automatisches Parken am Poolrand für müheloses Aufsammeln

Nach getaner Arbeit fährt der Z1 automatisch an den Beckenrand und macht das Herausnehmen zum Kinderspiel. Kein umständliches Hantieren mit Haken, kein schweres Heben – einfach greifen, rausnehmen und fertig.

Parken am Poolrand

 © Quelle: Dreame

Z1 Pro – Der weltweit erste kabellose Poolreiniger mit Fernbedienung

Für alle, die gerne selbst das Steuer in die Hand nehmen, bietet der Z1 Pro ein echtes Highlight: die weltweit erste Fernbedienung mit LiFi-Technologie. Damit lässt sich der Poolroboter manuell und punktgenau navigieren – ideal für gezielte Reinigungen oder maximale Kontrolle bei der Manövrierung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Dreame Z1-Serien sind seit dem 15. April über die offizielle Dreame-Website sowie im Fachhandel zum Preis von CHF 899.00 (Dreame Z1), resp. zum Preis von CHF 1'199.00 (Dreame Z1 Pro) erhältlich. Wer schnell zugreift, profitiert vom Launch-Angebot: Vom 15. April bis 29. April 2025 gibt es einen Rabatt von jeweils CHF 200.00 auf beide Geräte.

Mehr Informationen und Bestellungen unter: Dreame Z1 entdecken Dreame Schweiz – Offizielle Webseite

 

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