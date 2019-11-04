So funktioniert Ihr Drucker nach einem Streik wieder

Manchmal ist der Aufwand zum Finden einer Fehlerursache einfach zu gross. Ein Reset wäre einfacher – also alles zurück auf null und von vorne anfangen. Das Problem bei Druckern: Sie haben keinen speziellen Reset-Schalter; es ist nicht offensichtlich – wie zum Beispiel bei einem Router –, wie man das Gerät zurücksetzen kann. Meistens benötigt man eine spezifische Tastenkombination oder ähnliche Tricks.

Diese geheimen Tastenkombis finden Sie für die wichtigsten Modelle auf den folgenden Seiten. Wir beginnen jedoch mit einer kurzen Übersicht, welche Probleme ein Reset genau beheben kann, denn auch diese sind nicht immer ganz offensichtlich.

Drucker ist blockiert

Streikt der Drucker und auch ein regulärer Neustart bringt nichts, kann ein Reset helfen. Beim Reset wird der Drucker komplett auf den Werkszustand zurückgesetzt. Alle Einstellungen und Netzverbindungen werden gelöscht. Das bringt zwar ein wenig Arbeit mit sich (Sie müssen alle Einstellungen erneut vornehmen), löst aber meistens die vorhandenen Probleme. Ausnahmen dazu sind mechanische Defekte der Hardware. Immerhin: Besteht das Problem nach einem kompletten Reset immer noch, weiss man, dass wahrscheinlich etwas physisch defekt ist.

Tintenüberlauf

Ein weiteres Ärgernis, das sich mit einem Reset lösen lässt, ist der «volle» Überlaufbehälter. Das ist ausschliesslich bei Tintenstrahldruckern ein Problem. Diese verfügen über einen Überlaufbehälter, der überschüssige Tinte auffängt. Logischerweise ist dieser Behälter irgendwann voll und sollte geleert werden. Das ist jedoch ziemlich mühsam und nicht bei allen Druckern ohne Weiteres selbst machbar. Zudem: Meldet der Drucker einen vollen Überlaufbehälter, heisst das noch lange nicht, dass der Behälter tatsächlich voll ist.

Der Grund: Die meisten Drucker messen nicht effektiv den Inhalt des Überlaufbehälters, sondern zeigen die Fehlermeldung schlicht nach einer bestimmten Anzahl von Druckaufträgen an. Es ist deshalb sehr gut möglich, dass zum Zeitpunkt des Warnhinweises noch genügend Platz im Überlaufbehälter vorhanden ist. Ein Reset setzt bei diesen Druckern den Druckauftragszähler zurück, womit Sie die Fehlermeldung loswerden und weiterdrucken können.

Patronen zurücksetzen

Ausser dem Drucker können Sie auch eine Tintenpatrone zurücksetzen, da die Patronen heutzutage nicht einfach mehr Tintenbehälter sind, sondern über elektronische Komponenten wie Messsensoren und Zähler verfügen. Das hilft in diversen Fällen: