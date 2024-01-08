So gut ist das neue KI-Tool für vertikale Videos

Text-Technik zum Erzeugen von Videos

Diese Technologie kommt ansonsten eher für Chatbots wie ChatGPT oder für Programmiercode zum Einsatz. Google hat "VideoPoet LLM" aber mit 270 Millionen Filmclips und über einer Milliarde Text-Bild-Kombinationen auf das Erzeugen von Videos aus Text und aus Fotos trainiert. Die Ergebnisse auf der Demo-Website fallen so erstaunlich gut aus, dass den Experten von VentureBeat "die Kinnlade runterfällt".

Speziell für Tiktok und Youtube Shorts

Der Video-Poet wurde speziell für das Erzeugen von vertikalen Videos entwickelt. Die Ergebnisse im Hochformat eignen sich damit ideal für die Smartphone-Welt von Tiktok und Youtube Shorts. Selbst testen lässt sich das allerdings noch nicht. Eine Version für die Öffentlichkeit hat Google noch nicht freigegeben, der Startermin ist bisher unklar.