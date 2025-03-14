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Tilman Börner
14. Mär 2025
Lesedauer 3 Min.

Hardware

So reinigen Sie alle Bildschirme in Ihrem Zuhause

Egal, ob es sich um den Bildschirm eines alten Laptops oder eines neuen OLED-TVs handelt, alle Displays verstauben und verschmutzen im Laufe der Zeit. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Bildschirme richtig reinigen und was Sie dabei vermeiden sollten.
© (Quelle: EMGenie)

Bildschirme sammeln mit der Zeit Staub und Schmutz auf. Ob Laptop, Tablet oder Fernseher – klare Sicht ist wichtig, doch viele Verbraucher sind unsicher, wie sie ihre Displays am besten reinigen können. Ein Artikel von Engadget bietet eine einfache Anleitung, wie Sie Bildschirme effektiv säubern, ohne sie zu beschädigen.

Zunächst ist es wichtig zu wissen, welche Reiniger Sie vermeiden sollten. Produkte, die Isopropylalkohol oder Ammoniak enthalten, können die Anti-Reflex-Beschichtung und die glatte Oberfläche von Displays angreifen, was zu einer unerwünschten Trübung führen kann. Stattdessen empfehlen Experten die Verwendung von destilliertem Wasser. Es ist nicht nur günstiger als spezielle Reinigungsmittel, sondern auch vielseitig einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände auf Ihren Displays.

Um es zu benutzen, benötigen Sie eine Sprühflasche. Der nächste Schritt ist die Auswahl des richtigen Reinigungstuchs. Verzichten Sie auf Küchenrollen oder Geschirrtücher, da diese abrasive Oberflächen haben können. Mikrofasertücher sind eine hervorragende Wahl, da sie sanft sind und Staub anziehen. Achten Sie darauf, immer ein sauberes Tuch zu verwenden, um Schmutz nicht wieder auf den Bildschirm zu übertragen.

Verwenden Sie beim Reinigen Ihr Mikrofasertuch, um keine Flüssigkeit direkt auf das Display zu sprühen. Dies ermöglicht mehr Kontrolle und verhindert, dass Feuchtigkeit in empfindliche Teile des Displays eindringt.

Bei leichter Verschmutzung können Sie einen Druckluftreiniger verwenden, um Staub zu entfernen. Bei stärkerer Verschmutzung befeuchten Sie das Mikrofasertuch leicht mit destilliertem Wasser und wischen sanft über die Bildschirmoberfläche. Überschüssiges Wasser sollte mit der trockenen Seite des Tuchs abgenommen werden, ohne dabei Druck auszuüben.

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