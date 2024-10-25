So schützen sich kleine Firmen wirksam

Kleine Unternehmen (KMU) werden zunehmend zur Zielscheibe von Cyberkriminellen. Oft fehlt es diesen aber an ausreichenden Sicherheitsmassnahmen und Ressourcen, um sich wirksam zu schützen. Doch mit den richtigen Strategien und Tools kann ein KMU seine Cybersicherheit erheblich verbessern und Bedrohungen wie Phishing, Malware und Ransomware abwehren.

Darum ist Schutz wichtig

Viele Kleinunternehmen wiegen sich in falscher Sicherheit und glauben, nicht im Fokus von Cyberkriminellen zu stehen. Laut der Website des Bundes wurde 2023 bereits jedes dritte KMU Opfer eines Cyberangriffs. Dabei kam es bei elf Prozent der Attacken zu ernsthaften Schäden – von finanziellen Verlusten über eine irreparable Rufschädigung bis zu einem damit einhergehenden Vertrauensverlust bei Kunden und Partnern.

Die Cyberkriminellen nutzen häufig Schwachstellen in den IT-Systemen kleiner Unternehmen aus, die durch zwei Dinge entstanden sind:

Es wurden erst gar keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Systeme wurden nicht oder nur unregelmässig aktualisiert.

Doch welche Angriffe sind am häufigsten und wie können sich kleine Firmen schützen?

Phishing

Phishing-Angriffe sind nach wie vor eine der grössten Bedrohungen für Unternehmen. Ziel ist es, sensible Informationen wie Passwörter oder Kreditkartendaten mithilfe von gefälschten E-Mails zu erschleichen. KMUs sind besonders gefährdet, da ihre Mitarbeiter oft nicht ausreichend in der Erkennung solcher E-Mails geschult sind.

Malware

Malware ist Schad-Software, die gezielt in Systeme eingeschleust wird und erheblichen Schaden anrichten kann. Einmal im System kann Malware Daten stehlen oder die Kontrolle über das Netzwerk übernehmen – ohne dass Sie dies bemerken.

Ransomware

Bei einem Ransomware-Angriff werden die Daten eines Unternehmens verschlüsselt. Dadurch können die Betroffenen nicht mehr auf diese zugreifen. Die Angreifer fordern ein Lösegeld, damit die Opfer wieder Zugang erhalten. Ob die Erpresser Ihnen tatsächlich wieder Zugriff auf Ihre Daten gewähren, ist in so einem Fall allerdings ungewiss. Vielfach drohen sie auch damit, sensible Daten im Internet zu veröffentlichen, wenn ein Unternehmen nicht bezahlt.

Sicherheitstipps

Auch ohne grosses Budget können KMUs einfache Massnahmen ergreifen, um ihre Cybersicherheit effektiv zu verbessern.

Schulung der Mitarbeitenden

Mitarbeitende sind oft die grösste Schwachstelle in der IT-Sicherheitskette. Regelmässige Schulungen zur Erkennung von Phishing-E-Mails und dem Schutz sensibler Daten sind unerlässlich.

Passwortmanagement und 2FA

Verwenden Sie starke, einzigartige Passwörter für alle Ihre Konten und Systeme. Am einfachsten geht das über einen Passwortmanager. Dieser hilft bei der Verwaltung von Passwörtern über mehrere Geräte. Er erstellt und speichert nicht nur sichere Logins, sondern warnt Sie bei bestehenden Passwörtern, wenn diese unsicher sind.

Ebenfalls sollten Sie eine Zwei- oder Multi-Faktor-Authentifizierung (2/MFA) nutzen, Bild 1. Hiermit fügen Sie Ihren Passwörtern eine weitere Sicherheitsebene hinzu. Selbst wenn Login-Daten in falsche Hände geraten, bleiben Konten und Systeme sicher.